الامارات | 5 خطوات للتعامل مع المتنمّر

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات للتعامل مع المتنمّر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهّد صغار مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، ألا يتنمّروا على غيرهم من الأطفال، وذلك ضمن ورشة تفاعلية قدمتها إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بعنوان «التنمّر»، بهدف تعليم الأطفال معاني التسامح والصداقة والمحبة والتعاون، لبناء علاقات صحية بينهم، ونشر القيم الإنسانية في المجتمع.

وقدمت الورشة رئيس قسم المبادرات والأنشطة بإدارة سلامة الطفل، نهلة حمدان السعدي، إذ سلطت الضوء على مفهوم التنمر بطريقة سهلة، من خلال مسابقات تفاعلية وألعاب ومشاهد تمثيلية، وعرض صور توضح أنواع التنمر، وهي التنمر اللفظي والاجتماعي والجسدي والإلكتروني.

وناقشت الورشة الفروق بين أنواع التنمر الأربعة، وكيفية التعامل معها، وضرورة طلب المساعدة من الوالدين، ومن لديهم الخبرة والقدرة على مساعدة الطفل.

وقدمت الورشة خمس خطوات للتعامل مع المتنمر، والتي تبدأ من تجاهله، وتركه والذهاب بعيداً، والتحدث معه بشكل ودي دون انفعال لتجنب المشكلات، وإذا استمر المتنمر، يجب التحدث معه بشكل صارم، وصولاً إلى الخطوة الأخيرة، وهي إبلاغ الأهل أو المعلمين المسؤولين.