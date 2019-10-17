الامارات | قائمة طويلة من المبدعين العرب في ضيافة «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة طويلة من المبدعين العرب في ضيافة «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ38 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «افتح كتاباً تفتح أذهاناً»، نخبة من المبدعين العرب الحاصدين جوائز عربية وعالمية، بهدف إثراء تجربة الزوّار، وتوفير منصة للقائهم مع كتّابهم المفضلين في حوارات مشتركة تغني معارفهم.

ويقدّم الضيوف لجمهور الثقافة والأدب عدداً من الندوات والجلسات النقاشية والحوارية، والأمسيات الشعرية طوال فعاليات المعرض الذي ينطلق خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى التاسع من نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتضم قائمة الضيوف الروائيين الجزائريين واسيني الأعرج صاحب «طوق الياسمين» و«البيت الأندلسي»، وأحلام مستغانمي حاملة جائزة نجيب محفوظ للرواية، وصاحبة «ذاكرة الجسد»، والروائي المصري أحمد مراد، كاتب رواية «الفيل الأزرق»، والكاتبة العمانية جوخة الحارثي، أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية.

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كما يستضيف المعرض الروائية العراقية أنعام كجه جي، صاحبة روايات «الحفيدة الأميركية» و«طشاري»، و«النبيذة»، والروائي والمترجم الجزائري الحبيب السائح، الفائز بجائزة الرواية الجزائرية عام 2003.

كما يجمع المعرض كلاً من الشاعر المصري هشام الجخ، والشاعر السعودي محمد السكران، والروائي الأردني جلال برجس، والكاتبة الكويتية بثينة العيسى، والروائية السعودية أميمة عبدالله الخميس، والكاتبة شهلا العجيلي، والكاتب المغربي مبارك ربيع الحائز جوائز عربية عدة، والروائي اللبناني محمد أبي سمرا.

وتضم قائمة المبدعين العرب أيضاً كلاً من العراقية ميسلون هادي، والسعودي فهد العتيق، والعمانية بشرى خلفان، والمصري جار النبي الحلو، والمصري جمال القصاص، والتونسية جميلة الماجري، والناقدة والأكاديمية البحرينية ضياء عبدالله خميس الكعبي، والناقد البحريني الدكتور فهد حسين، والناقد التونسي الدكتور محمد آيت ميهوب، والروائي العراقي محمد خضير، بالإضافة إلى الشاعر العماني هلال الحجري، والكاتب الكويتي الشاب مشعل حمد، والروائية المصرية منصورة عزالدين، وآخرين.