الامارات | مهارات التقديم و«البيانات الذهبية» بين أيدي الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن مهارات التقديم و«البيانات الذهبية» بين أيدي الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في يومه الثالث، ورش عمل موجّهة للشباب، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وافتتح الفعاليات الألماني فابيان لينشيوسكي، من متحف فرانكفورت للاتصال، بورشة حملت عنوان «البيانات الذهبية»، قدم خلالها للطلبة المشاركين مهارات الاستفادة من تقنيات العالم الرقمي، دون أن يفقدوا السيطرة على بياناتهم الخاصة.

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أمّا الورشة الثانية فقدّمتها الإماراتية هند القرقاوي، التي أجرت تمارين تعليمية هدفت إلى تعليم الطلبة مهارات التقديم.

وحرصت هند على الابتعاد عن الأساليب التقليدية، فأضفت على الورشة حركة ومرحاً ونشاطاً، إذ استدعت كل طالبٍ ليخرج ويقدم نفسه أمام الحضور، ليتدرّب بذلك على التقديم التلفزيوني، ودعت الطلبة إلى تقمّص شخصيات المذيع والمقدّم والمخرج التلفزيوني.

وفي ورشة العمل الثالثة الموجّهة للشباب، تحوّلت القاعة التي احتضنت الورشة إلى مرسم أو نسخة مصغّرة من إحدى كليات الفنون الجميلة، إذ طلب الرسّام الإماراتي الشاب علي الكشواني من المشاركين أن يحاولوا رسم الشخص الجالس بجانبهم، بعد أن قسمهم إلى مجموعات.