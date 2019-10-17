الامارات | 3 أيام مع جماليات التنوّع في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام مع جماليات التنوّع في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم منارة السعديات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «ريمكس عالمي»، وهي فعالية تقدّم مفهوماً جمالياً للتنوّع الثقافي في المجتمع الإماراتي.

وتضم الفعالية التي تنطلق اليوم، وتستمر ثلاثة أيام، برنامجاً غنياً بالأنشطة والورش الثقافية المتنوعة في منارة السعديات.

وتأتي «ريمكس عالمي» بالتعاون مع سفارات مختلفة وعدد من الشركاء لتقدم للزوار تجارب تفاعلية تشكل لوحة من الإرث الثقافي الممزوج بالحداثة، مع أنشطة مختارة وورش فنية، وعروض أداء متنوعة، بالإضافة إلى جلسات حوارية ومأكولات عالمية.

من جهتها، قالت رئيس البرنامج والمشاركة المجتمعية في منارة السعديات فاطمة اليوسف: «تبرز (ريمكس عالمي) التنوع الغني الذي يتسم به المجتمع الإماراتي، فهي منصة تحتفي بالتنوع الثقافي لمختلف الشعوب بأسلوب مبدع ومعاصر».

وأضافت: «يُبرز الحدث أيضاً تنوع الثقافات التي تتمازج تعابيرها المختلفة لتشكّل هوياتنا المشتركة، وهذا يتجلى في رمزية القلب المستخدمة والتي تعبّر عن المشترك الثقافي بين الشعوب، وعن معاني المحبة والوحدة والتسامح، في تجسيد إبداعي خاص لجوهر دولة الإمارات كمركز ثقافي ومكان عيش آمن للجميع؛ ونحن في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ملتزمون ومستمرون بتكريس قيم عام التسامح، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في الحدث».

كما يضم الجدول فعالية تستكشف مستقبل الحرف اليدوية الإماراتية من خلال عرض سينمائي وجلسة نقاش مع مؤسسة الغدير للحِرف الإماراتية، ومعرض «من الشرق إلى الشرق» الذي يعد أول معرض ينظمه المصور مصطفى المربط في منطقة الشرق الأوسط، ويجمع التراث المغربي بالتلميحات الغربية في تمثيل فني للتفاعل بين الثقافات من تنظيم استوديو التصوير. أما «غزل العروق: عين جديدة على التطريز الفلسطيني»، فعبارة عن تصميم بتقنية الواقع الافتراضي يقدَّم بالشراكة مع المتحف الفلسطيني، ويمثّل تجربة فنية تهدف إلى إيجاد مقاربة نقدية جديدة للتطريز الفلسطيني ودلالاته التاريخية والمعاصرة.

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وخلال الفعالية، ستُعرض أعمال فنية مثل «تاكسيفون» وهو تصميم تقدمه منصة «العربي الحائر» يهدف إلى تسليط الضوء على مكان اجتماعي كان في يوم من الأيام نقطة اتصال مع العالم. بالإضافة إلى جلسة حوارية حول تجارب الشباب العربي في دمج الإبداع بالالتزام بمشاركة نخبة من الأصوات الصاعدة؛ مها جعفر، المدوّنة السودانية العراقية، وإدريسي، مخرج كليبات موسيقية ومؤسس قناة المصطبة، وBig Hass، ومنشئ أول برنامج إذاعي للهيب هوب على موجة إف إم في السعودية.

وتضم الفعالية أيضاً حفلاً موسيقياً خاصاً يحييه «حبيبي فنك» المشروع الذي يتناول أعمالاً موسيقية لفنانين سابقين من مختلف الدول العربية ويعيد تقديمها بأسلوب جديد.

يُذكر أن كل الأنشطة والفعاليات تنظم من الساعة السادسة مساء حتى العاشرة ليلاً.

إكسبو 2020 دبي

يحضر إكسبو 2020 دبي الذي يمثل تلاقي الحضارات بأجمل صورها، ضمّن جدول فعالية ريمكس عالمي، إذ ستسلط جلساتٍ حوارية الضوء على المفاهيم والأبعاد الثقافية التي ينطوي عليها عدد من الأجنحة المشاركة فيه كالجناح الياباني والبريطاني والألماني.

فاطمة اليوسف:

• «ملتزمون بتكريس قيم عام التسامح، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في الحدث».