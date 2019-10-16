نشرت الفنانة الشابة ياسمين رئيس، تغريدة جديدة على حسابها على موقع "تويتر"، تحدثت خلالها عن الطلاق وما يسببه من أحزان.
وقالت ياسمين: "مهما كانت الأسباب قوية، لما بيجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم حياة طويلة، بيفضل في حزن محتاج لوقت طويل عشان يعدي".
وأثارت هذه التغريدة الجدل بين متابعي ياسمين على "تويتر"، حيث بادروا بالسؤال عما إذا كانت انفصلت عن زوجها المخرج هادي الباجوري، أم لا، حيث قال أحدهم: "إنتي انفصلتي".
ويذكر أن آخر ظهور للفنانة ياسمين رئيس، كان أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بصحبة زوجها هادي الباجوري.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس تتحدث عن الطلاق.. وجمهورها يتساءل: إنتي انفصلتي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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