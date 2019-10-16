كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالات ساحرة في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

منذ وصولها إلى باكستان برفقة الأمير ويليام، يوم الإثنين الماضي، خطفت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الأنظار بإطلالات جذابة وأنيقة، خلال جولتها في جنوب أفريقيا، في أول زيارة رسمية لهما.

اختارت كيت عند وصولها فستانًا بتصميم "شلوار كاميز" باللون الأزرق السماوي، ذو أكمام طويلة وياقة دائرية متدرجة، بتوقيع مصممة الأزياء البريطانية "كاثرين ووكر".

وأكملت إطلالتها بحذاء كلاسيكي باللون البيج من علامة "Rupert Sanderson"، واعتمدت كلاتش باللون الذهبي من "Zeen"

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وظهرت كيت خلال زيارة مدرسة للبنات في مدينة إسلام آباد، بتصميم مستوحاة من التراث الباكستان، إذ ارتدت "Kurta" باللون الأزرق، تميز بنقشات عند الصدر باللون الفضي، من توقيع المصممة الباكستانية Maheen Khan. واعتمدت حذاء ذو كعب متوسط الطول من New Look باللون البيج الفاتح.

وفي اليوم الثالث اعتمدت كيت ميدلتون إطلالة ساحرة، أذ ارتدت فستاناً طويلاً براقاً باللون الأخضر الداكن، بأكمام طويلة، مزين بالكامل بالترتر الأخضر والحبيات البراقة، بتوقيع مصممة الأزياء البريطانية "جيني بيكهام".

و أكملت إطلالتها بصندال معدني من علامة "Jimmy Choo"، وأقراط طويلة، وحرصت على رفع شعرها مع تركه منسدلًا للخلف