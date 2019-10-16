"عاوزة تلفت النظر ليها ليه؟".. كيف تحدث "الشعراوي" عن المرأة التي يظهر الحجاب مفاتنها

تصدر اسم الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، تريند موقع تويتر، اليوم، بعدما دشن رواده هشتاج بعنوان "الشيخ_الشعراوى_فى_القلب".

وأطلق رواد تويتر العديد من مقاطع الفيديو للشيخ الشعراوي، إضافة إلى أبرز مقتطفاته ونصائحة، فهو واحد من أشهر الدعُاه بمصر والعالم العربي، والذي أفنى حياته في تفسير معاني القرآن الكريم.

وكان "الشعراوي" حريصًا على تسليط الضوء على العديد من الأحكام الشرعية التي تخص المرأة، وما ذُكر في القرآن الكريم، بشكل صريح، أو غير مباشر، وتعد واحدة من أهم القضايا التي تحدث عنها إمام الدعاة، قضية الحجاب، وشروطه، فضلًا عن مظهر المرأة.

وفي إحدى المناقشات، أكد "الشعراوي" أن حجاب المرأة لابد ألا يكشف ولا يصف، ولا يكون لافتًا.

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وقال: "الشرط الأول إنه ميكشفش أي جزء منها، وكمان ميوصفهاش، ولا يوصف مفاتنها، لأن في سيدات بتلبس حاجات طويلة بس بتوصف مناطق مثل الصدر والخصر والأرداف".

وعن شرط عدم لفت الانتباه، أوضح "الشعرواي" أن المقصود به أن لا يكون مظهر المرأة لافتا في الحجاب، قائلًا: "هي عاوزة تلفت النظر ليها ليه، ده ممكن يعدي لبنت صغيرة عاوزة تتجوز، لكن واحدة كبيرة ومتستتة عاملة في نفسها كدة ليه، في ستات كأنها بتلح عشان تعرض نفسها على الرجل".

وأكمل: "لما يلبسوا الحاجات الطويلة، محدش بيقرب منهم، لكن لو عاملين في نفسهم كدة يتعرف إنهم زي اللي بيعرضوا نفسهم، ويسمعوا كلام يؤذي من الرجال".

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