الروسية ألينا تنال لقب أجمل طفلة في العالم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحظى طفلة روسيةجميلة، تدعى ألينا ياكوبوفا تبلغ من العمر 6 سنوات، بمتابعة كبيرة وعدد هائل من المحبين على موفع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، كما تعرف بأنها الطفلة الأجمل في العالم.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن ألينا بدأت بعرض الأزياء في سنٍّ مبكرٍ جدًّا، في الرابعة من عمرها، حيث صنعت اسمًا لها في عالم الموضة من خلال الظهور في حملات الموضة للعلامة التجارية العالميّة، مثل “Monnalisa Kids”، و“Yudakshin Kids”، و“Gloria Jeans”.

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يشار إلى أن الطفلة الروسية التي فتنت العالم بخصلات شعرها الشقراء وابتسامتها اللامعة، زيّنت الصفحات الأولى لمجلاّت الموضة الشهيرة، كـ “Instyle”و“Grazia”.

رومان كوخار، مدير أعمال ألينا علق على ذلك قائلاً: أنا متأكد من أن سر نجاح ألينا لا يكمن فقط في جمالها الخارجي، بل بالعمل الجاد والتطور الذاتي المستمر، مع العلم أنها ما زالت صغيرة في السن.