فيديو.. مواقف سرقت فيها مكة محمد صلاح الأنظار من والدها

احتفل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة إحدى الشخصيات الكرتونية في فيلم "موانا".

وظهر صلاح رفقة ابنته مكة مرتديا ملابس بطل الفيلم الكرتوني، كما أحضر لنجلته تورتة، مُعلقًا: "أنا، ماوي، أحضر لك موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

"هن" رصدت أبرز المواقف التي خطفت فيها مكة محمد صلاح ابنة نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري الأنظار، خلال السطور التالية:

وصلة رقص

بعفوية شديدة، رقصت "مكة" على نغمات إحدى الأغاني الشعبية، خلال فرح ابنة خال محمد صلاح، الذي أقيم 7 يوليو الماضي، في إحدى القاعات، بحضور والدتها ماجي صادق.

الفيديو الخاص بتفاعل "مكة" مع العُرس بالرقص والتصفيق، والذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حصد مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات، التي جمعت بين الإعجاب والمزح، من بينها: "أبو مكة عارف باللي بيحصل ده"، و"وفخر العرب الحقيقي وصل.. جميلة يا مكة"، و"ربنا يحميكي، زي القمر بجد".

مكة والمكياج

وفي مقطع فيديو أخر، جرى تداوله حينها، ظهرت إحدى الأشخاص وهي تضع "مكياج" لمكة، ليحصد أيضًا على تفاعل واسع بين نشطاء موقعي "فيس بوك" و"إنستجرام".

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لاعبة محترفة

وفي مايو الماضي، ظهرت مكة مرتدية تيشيرت ليفربول، و"بنطلون جينز"، على ملعب "أنفيلد"، خلال لعبها بالكرة، وتسديدها هدفا في شباك أرضية الملعب، وسط احتفال الجماهير بها، وتشجيعهم لها من المدرجات، ثم احتضنها "صلاح" وحملها موجها التحية للجمهور بالمدرجات.

إعلان تلفزيوني

أطلت مكة، خلال إعلان صلاح لإحدى شركات الاتصالات الكبرى، الذي خرج بعنوان "واحد مننا"، في مارس 2018.

ونشر "صلاح" عددًا من الصور، التي تظهر فيها نجلته معه بالإعلان، عبر حسابه الرسمي عل موقع تداول الصور والفيديوها "انستجرام"، حيث ظهر النجم العالمي، يلعب مع طفلته في الإعلان ثلاث مرات، فيما ظهرت زوجته في خلفية المشهد الثاني خلال لعبه مع الطفلة بالكرة.

الحذاء الذهبي

"نعم، أنا أعلم أن لدينا واحد منه في المنزل، ولكن هذه واحدة أخرى".. عبارة داعب بها نجم نادي ليفربول الإنجليزي ابنته الوحيدة مكة، عقب فوزه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية كهداف للبريميرليج، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد ظهورها وهي تنظر باستغراب من حمل والدها لـ"حذاء الذهبي".

وفي العام الماضي، ظهرت "مكة" وهي تلعب كرة القدم مع والدها بالملعب نفسه، وسط تفاعل كبير من جمهور ليفربول، خلال حصول "صلاح" أيضًا على الحذاء الذهبي.