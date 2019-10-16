فيديو.. فتاة بريطانية تهزم "الصدفية" بقناة على "انستجرام"

استطاعت السيدة البريطانية "رينا" التغلب على مرض "الصدفية"، المرتبط إلى حد كبير بالحالة النفسية، عن طريق نشر فيديوهات بطرق الشفاء من المرض على انستجرام.
وذكر تقرير، أذاعته قناة "الغد" الإخبارية، اليوم، أن البريطانية رينا، صممت وأدارت صفحة عبر موقع "انستجرام" لدعم مرضى الصدفية بنشر تفاصيل حياتها اليومية ومشاركة قصتها مع مرضى الصدفية حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن مرض الصدفية هو من الأمراض الجلدية المزمنة وتعد الحالة النفسية السيئة، أحد أهم عوامل وأسباب الإصابة بها، وقد يساهم تحسن الحالة النفسية في الشفاء من المرض.
وأكدت رينا أن وجود جسم صحي يدل على وجود عقل سليم وتفكير إيجابي، لافتة إلى أن الصدفية ليست مرضًا معديًا، والتحدي الأكبر الذي واجهته هو إدارة مشاعرها وصحتها النفسية والعقلية.
وأشارت الفتاة البريطانية إلى أنه بمرور السنوات غيرت نظرتها تجاه نفسها وبشرتها وبدأت تعيش بحرية وثقة وتواجه العالم بل وتدعم المصابين بمرض الصدفية وتقدم لهم النصائح للتخلص من المرض.
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