صور.. فستان دينا الشربيني مع عمرو دياب يصل سعره لـ77 ألف جنيه

"فستان بليزر"، بسيط هو ما اختارته الفنانة دينا الشربيني لظهورها الأخير برفقة الفنان عمرو دياب خلال وجوده في حفل توزيع جوائز Joy، الذي أقيم على هامش منتدى الترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكان الفستان الذي ارتدته دينا الشربيني من اللون الأسود، قصير "وان شولدر"، له ياقة من الستان كلاسيكية دون إضافات كثيرة، وزينت دينا الشربيني اللوك الخاص بها بعقد وأقراك ماسية، مع تسريحة شعر "ويفي" من اللون البني بسيطة.

الفتسان الذي ارتدته دينا الشربيني من ماركة "بالمان" الفرنسية الشهيرة، ورغم كونه غير متاح على موقع العلامة التجارية نفسها، إلا أنه متاج للشراء عبر مواقع التسوق "أونلاين"، واختلف سعره من موقع لآخر.

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عرضه موقع "NET - A - PORTER"، الإنجليزي بمبلغ 2037، يورو أي ما يعادل ما يزيد عن 36 ألف جنيه مصري.

بينما عرضه موقع "MODESENS" الأمريكي بمبلغ 4795 دولارار، وهو ما يقارب الـ80 ألف جنيه مصري، وتحديدا ما يزيد عن 77 ألف جنيه.

وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت صورا لعمرو دياب ودينا الشربيني سويا في السعودية، وأثار الفستان الجدل لا سيما بين السعوديين بسبب كونه مفتوحا ولا يتفق مع المتبع داخل المجتمع.