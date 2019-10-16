الامارات | «كيدزانيا» دبي وأبوظبي: 3 أشهر مجانية على البطاقة السنوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كيدزانيا» دبي وأبوظبي: 3 أشهر مجانية على البطاقة السنوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة كيدزانيا عن طرحها ثلاثة أشهر إضافية مجانية على بطاقتها السنوية، لتمكن الأطفال من الاستمتاع بـ 15 شهراً من التعلم والمرح بسعر 12 شهراً فقط. وأشارت إلى أن العرض يسري حتى 31 أكتوبر الجاري.

وتوفر البطاقة السنوية دخولاً غير محدود طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الحصول على جواز سفر «كيدزانيا»، وعملات «كيدزوس» مجاناً عند الزيارة الأولى، بالإضافة إلى خصومات على متاجر التجزئة، والعديد من المزايا.

وتقدم «كيدزانيا» (دبي مول، وياس مول بأبوظبي) فرصة للأطفال لتمضية أوقات مفعمة بالمرح والقيمة التعليمية في مدينتهم الصغيرة المخصصة لهم.

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