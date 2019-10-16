للأمهات.. نصائح لحماية طفلك من خطر الالتهاب السحائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: الالتهاب السحائي أو التهاب السحايا يعد من أخطر الأمراض التي تصيب المخ وتهدد أغلب المراكز الحيوية الموجودة فيه كالتركيز، الحركة، وغيرها وهو عبارة عن عدوى تصيب المخ وفي الغالب تنتقل بسبب التكدس الشديد خاصة في المدارس والحضانات. للمزيد عن نصائح لحماية طفلك من خطر الالتهاب السحائي.. اضغط هنا

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