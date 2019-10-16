مشاكل مهنية لـ"الأسد" ومادية لـ"الدلو".. الأبراج الأقل حظا في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إذا كنتم ممن يهتمون بالأبراج الفلكية، وينتظرون دائمًا الحظوظ الشهرية، "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم الأبراج الأقل حظًا لشهر أكتوبر، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، حسب ما جاء في موقع "Horoscope".

- الحمل:

تمر بفترة غير جيدة، عليك تجيب السلوك السلبي العدواني، وحافظ على سلامك النفسي للخروج بأقل خسائر من تلك الفترة، وخاصة بأن شغفك يقل وليس لديك طاقة للتفكير في أهدافك.

- الأسد:

فترة غير جيدة على الصعيد الاجتماعي، تشعر بعدم الثقة والأمان في الأشخاص المقربين إليك، وينتج عن ذلك مشاكل على الصعيد المهني، حاول التركيز على مستقبلك أكثر من ذلك، والتفكير بإيجابية.

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الدلو:

تمر بفترة غير جيدة على الصعيد العاطفي، تبحث عن حب حقيقي ولكن الحظ ليس حليفك هذه الفترة، أما على الصعيد المادي فتمر ببعض المشاكل ولكنها تمر بفترة قصيرة.

- العقرب

يحتاج مواليد برج العقرب إلى تجديد طاقتهم قبل أن تبدأ السنة الشمسية الميلادية، تمر بفترة غير جيدة على الصعيد النفسي وتشعر بالرغبة الى العزلة والانطواء وعدم القدرة على الدخول في الأنشطة الاجتماعي.

- الجدي:

فترة غير جيدة على الصعيد المهني، حاول التركيز في عملك أكثر من ذلك، والاهتمام بملاحظات رؤسائك وتحسين علاقتك بالزملاء، حاول التغلب على حظك السيئ بالعمل والمثابرة.