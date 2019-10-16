نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو جديد ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية للمطربة العراقية رحمة رياض. وعلقت "فيفي"، على الفيديو موجهة كلمة لجمهورها قائلة، "بحبكم من مصر أم الدنيا، بحبك أوي أغنية المطربة رحمة رياض.. لاف يو". وظهرت فيفي عبده، في الفيديو أثناء تواجدها داخل منزلها، حيث ارتدت فستانا ذهبيا قصيرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده ترقص على أنغام أغنية عراقية: "بحبكم من مصر أم الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.