رئيس القومي للمرأت تحضر العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"

أقيم، مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجيلان الميسيري، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من صناع الفيلم والشخصيات العامة.

"بين بحرين" نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية.

وخلال كلمتها عقب عرض الفيلم عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لخروج هذا الفيلم المتميز للنور، وأوضحت أن الفيلم نال العديد من الجوائز وفي انتظار الجائزة الكبرى من الجمهور، مضيفة أنه سيتم عرضه بجميع المحافظات بالشراكة مع وزارة الثقافة.

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر للقائمين على صناعة الفيلم على الأداء المتميز .

من جانبها أكدت جيلان الميسيري، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أهمية دور الفن والسينما تحديدا في تسليط الضوء على القضايا المختلفة، التي تتعلق بتمكين المرأة بشكل مميز يصل للجمهور ويؤثر فيه إيجابيا. ووجهت الشكر لكل صناع الفيلم والشركاء لمجهوداتهم لخروج الفيلم بهذا الشكل المتميز.

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وطرح الفيلم في دور العرض اعتبارا من اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019.

يذكر أن الفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس.

وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

ونجح الفيلم في حصد 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجانات العربية والعالمية، حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

كما حصد الفيلم جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة الى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي. وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.