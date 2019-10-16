صور.. منى المنصوري تروي لـ"هُن" كواليس كوليكشن فساتين الزفاف الملكية لعام 2020

مجموعة جديدة من فساتين الزفاف الملكية التي تمثل أحدث خطوط الموضة لعام 2020، قدمتها مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، ضمن عرض الأزياء الخاص في مهرجان جوائز الموضة العالمية الذي أُقيم في دبي.

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وكشفت المنصوري لـ"هُن"، كواليس تصاميم الفساتين، التي تميزت بالرقي والفخامة، وقالت، "الفساتين مصنوعة من أفخر أنواع الأقمشة مثل الحرير الطبيعي والتول الفرنسي والتطريزات والسفيفة والشوارفسكي والبايات بنظام الشك اليدوي، وتم تزيين بعض الفساتين بتطريزات بارزة وورود أبرزت جمال التصميم وروعته".

وأشارت المنصوري إلى أن عرض فساتين الزفاف خطف أنظار جميع الحضور في حفل جوائز مهرجان الموضة العالمية وكان محل إشادة من الجميع وهو الأمر الذي "يعكس قدرتنا على تلبية رغبات الباحثات عن أحدث خطوط والموضة، وكأننا نفكر فيما يفكرون فيه".