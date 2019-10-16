كانت تنام به.. فتاة أمريكية ارتدت الشعر المستعار 6 أشهر لإخفاء مرضها

أصيبت فتاة أمريكية من مدينة نيويورك بمرض جعلها ترتدي شعرا مستعارا لمدة 6 أشهر، لتخفي عن حبيبها إصابتها بالصلع.

ذكر موقع "روسيا اليوم" أن الفتاة التي تبلغ من العمر 24 عاما بدأ شعرها في التساقط عندما كان عمرها عامين فقط، وأرجح الأطباء أنها مصابة بمرض الثعلبة البؤرية، ومع تقدمها بالعمر بدأت مساحة الصلع تزداد يوما عن يوم، فأحست بالخجل والتزمت المنزل، إلى أن أقدمت على شراء باروكة الشعر المستعار.

وقالت الفتاه إنها لم تقدم على ركوب لعبة الأفعوانية في مدينة الملاهي، حتي لا تطير الباروكة، وينكشف سرها الذي أخفته عن الجميع، كما أوضحت أنها ابتعدت عن ممارسة هوايتها المفضلة السباحة لهذا الأمر، وعندما تعرفت على شاب لم تخبره بحقيقة أمرها وظلت تنام لمدة 6 أشهر بالشعر المستعار، خوفا من أن يرى صلعتها، ثم قررت الفتاة أن تواجه الأمر وتخبر الجميع عن حالتها، فأقدمت على نشر صورة لها من دون الشعر المستعار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واعترفت بإصابتها بمرض الثعلبة البؤرية.

وأوضحت آبي، أن صورتها دون شعر لم تفزع حبيبها، وفوجئت بأن الكثيرين لم يهتموا للأمر، وتضيف على موقعها، "يبدو أن الحياة قصيرة جدا لكي يقلق الإنسان من فقدان الشعر"، وبدأت الفتاة تدعم جميع الذين يعانون من مشكلة مماثلة على صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.