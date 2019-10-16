منها الخيار والموز.. فواكه تساعد على التخلص من انتفاخ المعدة

الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات الغازية يسبب انتفاخات المعدة والبطن، وتكون الأمعاء في حالة تمدد وممتلئة، أوضح موقع "Live Strong" الطبي، هناك بعض الأطعمة التي تساعد في التخلص من انتفاخات المعدة منها.
الخيار
تناول الخيار يمكن أن يساعد في التخلص من ذلك، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن الخيار هو مدر للبول.
الموز
ويعتبر الموز مصدرا آخر غنيا بالبوتاسيوم، يمكن أن يساعد في تقليل انتفاخ البطن.
وفي حال كان الانتفاخ مرتبطا بتراكم الغازات في المعدة، يوصي بالابتعاد عن الأطعمة المسببة لذلك، وتشمل الفاصوليا والبصل والبروكلي والقرنبيط.
ويجب الجلوس بشكل مستقيم أثناء الأكل مع تقليل كمية المشروبات الغازية.
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