الامارات | مؤسس «سناب شات» وميراندا يرزقان بصبي ثان

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «سناب شات» وميراندا يرزقان بصبي ثان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجبت عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير طفلها الثاني من زوجها مؤسس تطبيق سناب شات إيفان شبيجل. وقال الزوجان لمجلة بيبول الأميركية: «سعداء للغاية بقدوم طفلنا مايلز». ولدى الزوجان طفل يدعى هارت يبلغ من العمر 17 شهراً. Advertisements يشار إلى أن ميراندا (36 عاماً) لديها ابن يدعى فلين (8 أعوام) من زوجها السابق الممثل أورلاندو بلوم. وكانت ميراندا قد أعلنت نبأ حملها في طفلها الثاني بعد 10 أشهر من إنجابها طفلها الأول هارت. ويذكر أن ميراندا وإيفان (29 عاماً) تزوجا في مايو 2017.

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