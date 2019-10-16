الامارات | حاكم الشارقة يزور جناح مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف بمعرض فرانكفورت

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يزور جناح مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف بمعرض فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم ، جناح مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف المشارك بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب بقطاع الطباعة بمؤسسة دبي للإعلام في دورته ال ٧١، والتي تتواصل فعالياتها حتى ٢٠ من أكتوبر الجاري.

واستقبل سموه في المعرض أمينة السويدي المدير التنفيذي حيث أطلع على شرح عن مراحل طباعة المصحف الشريف بالمركز ومتابعة ومراقبة جميع مراحله ابتداءً من مرحلة التخطيط والتحضير الطباعي إلى مرحلة الطباعة إلى مرحلة الخياطة والتجميع إضافة إلى التدقيق النهائي قبل التسليم من قبل لجنة المراجعة والتدقيق التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والاوقاف بدبي ، كما اطلع على ترجمات معاني القرآن الكريم والكتب والمطبوعات الدينية حيث ان للمركز حقوق لطباعة أكثر من 40 ترجمة معاني القران الكريم.

من جانبه قال فيصل بن حيدر المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للاعلام يحرص المركز على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية في إطار خطته الاستراتيجية ، وتأتي مشاركتنا في معرض فرانكفورت للكتاب بهدف التعريف بخدمات المركز من خلال طباعة المصحف الشريف بجميع الروايات والخطوط وترجمات معانى القرآن الكريم بأعلى المعايير العالمية وعقد شراكات مع المؤسسات المختصصة في طباعة المصحف الشريف بجميع إنحاء العالم .

وأضافت بتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تم افتتاح مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف ليكون جزءاً من قطاع الطباعة والتوزيع لمؤسسة دبي للإعلام التابعة لحكومة دبي .

