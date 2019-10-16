احذر: 9 أطعمة تسبب الكوابيس.. منها الشيكولاتة والبطاطس المقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يمكن أن تسبب أفلام الرعب، والأدوية والإجهاد كوابيسًا أثناء النوم، لكن هل تعلم أن الوجبات الخفيفة التي قد تتناولها قبل الخلود إلى السرير، يمكن أيضًا أن تسبب كوابيسًا؟

نستعرض لكم الأطعمة التي تؤثر بشكل مباشر على نمط النوم وتتحكم في الأحلام التي تراودنا خلال الليل، وفق ما ذكر موقع ""listverse.

1- الصلصة الحارة

أظهرت دراسة في مجلة "فرونتيرز في علم النفس"، أنّ الأشخاص الذين تناولوا الصلصة الحارة في الليل، يعانون من صعوبة في النوم ويعانون من أحلام سيئة، إذ تُغير الأطعمة الغنية بالتوابل درجة حرارة الجسم ما يغير تكوينات الأحلام.

وأظهرت دراسة أجرتها إحدى جامعات أستراليا أن الصلصة الحارة تؤثر سلبيا على أنماط النوم، وبما أن الصلصة ترفع درجة حرارة الجسم، فإن نشاط الدماغ ينزعج وبالتالي يتسبب في الكوابيس.

2- الكوكيز والكيك

نعلم أن السكر قد يسبب خطر زيادة الوزن وأمراض القلب والسكري والسرطان، لكنّه يسبب أيضًا أحلامًا سيئة، ولهذا تجنب الكعك قبل القفز إلى السرير.

وفي البحث الذي نُشر في مجلة Frontiers in Psychology، أفاد 31% من الذين تم دراستهم بأن أحلام تكون غريبة بعد تناول الأطعمة مثل الكعك، إذ يمكن لهذه الأطعمة السكرية أن تغير تكوينات الحلم أثناء مرحلة حركة العين السريعة (REM). لذا تأكد من تناولها قبل ست ساعات على الأقل من النوم.

3- الجبن

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي تتسبب في الكوابيس، فإن أصناف الجبن تقع في القائمة، إذ ذكر 44% من المشاركين في الدراسة التي ذُكرت سابقا، أنهم يصابون بالكوابيس بعد تناول الجبن ومنتجات الألبان الأخرى.

4- المكرونة

الكربوهيدرات جزء أساسي من نظام غذائي متوازن لأن الجسم يحولها إلى جلوكوز، وهو نوع من السكر وبالتالي لها نفس تأثير الأطعمة السكرية، إذ أظهرت الدراسة أن المكرونة تسبب أحلامًا مزعجة أكثر من جميع الأطعمة الأخرى باستثناء الألبان والأطعمة الغنية بالتوابل.

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5- رقائق البطاطس

الأطعمة الدهنية مثل رقائق البطاطس تعتبر ضارة بالصحة، لأنها تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، غير أنّ الباحثين في إحدى الدراسات، وجدوا أنّ تناول الأطعمة مثل الرقائق تسبب في الحصول على قسط أقل من النوم والاستيقاظ طوال الليل؛ إذ تُعطلت الجهاز الهضمي ما يجعل من الصعب عليك النوم بهدوء أثناء الليل.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers of Psychology أن حوالي 12.5 في المائة من جميع الأحلام المزعجة نتجت عن الأطعمة الدهنية مثل الرقائق.

6- المشروبات الغازية والكافيين

ما تشربه قبل النوم مهم له نفس أهمية الأطعمة التي تتناولها. والمشروبات الغازية، وأيضا التي تحتوي على الكافيين تجعل من الصعب عليك النوم هانئا.

الصودا ليست فقط تساهم في زيادة الوزن وتؤدي إلى مرض السكري وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، إنما يمكن أن تسبب كوابيسا بسبب محتوى السكر والكافيين.

والكافيين يحفز الدماغ مباشرة حتى أثناء النوم ويجعله يكافح الاسترخاء التام ما يساعد في الحصول على أحلام غير سارة. لذا تجنب تناول الكافيين من أربع إلى ثماني ساعات قبل النوم.

7- الشوكولاتة

يمكن أن تؤدي الشوكولاتة إلى كوابيس عنيفة تماما مثل الصودا؛ لأنها تحتوي على مادة الكافيين. ومن المعروف أن الشوكولاتة تحتوي على مركبات لها تأثيرات نفسية على الدماغ يمكن أن تعزز الأحلام، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة الصحية، لكنها تتسب في الأرق وقلة النوم؛ لأنها تحتوي على الثيوبرومين، وهو قلويد يصيب معدل ضربات القلب، ما يجعلك مستيقظًا في الليل.

8- البطاطس المقلية

الأشخاص الذين يتناولون أطعمة دهنية مثل البطاطس المقلية، يعانون من الكوابيس؛ وذلك لأن الجسم يستغرق مزيدًا من الوقت لمعالجة الأطعمة ثقيلة الكربوهيدرات، ما يقلل من جودة إغلاق العينين في الليل.

9- الآيس كريم

الآيس كريم أحد أفضل الأطعمة يمكن أن يسبب كوابيس، لأنه مليء بالدهون والسكر، والجسم ليس لديه ما يكفي من الوقت لحرق أي منها عند تناوله قبل النوم، ما يؤدي ذلك إلى إرسال رسائل مختلطة إلى المخ تؤدي في النهاية إلى كوابيس.