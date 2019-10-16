فساتين زفاف من الجينز المعاد تدويره.. أبرز عروض أزياء أسبوع الموضة العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

بعد فعاليات شهر الموضة في كل من نيويورك ولندن وميلان وباريس، يطلق مجلس الأزياء العربي دورته التاسعة من أسبوع الموضة العربي بمشاركة مصممين أزياء من مختلف العالم.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز عروض الأزياء التي خطفت الأنظار في أسبوع الموضة العربي الذي أقيم في دبي.

-فساتين زفاف من الجينز المعاد تدويره:

قدم معهد دبي للموضة الخاص بتطوير المواهب الجديدة من مصممي الأزياء، بالتعاون مع إحدى العلامات التجارية العربية مجموعة من الأزياء الخاصة والمبتكرة في اليوم الثالث من أسبوع الموضة العربي، تميز العرض بأزياء من الجينز المعاد تدويره.

وأكثر ما لفت الأنظار التنوع في أشكال تصاميم الفساتين على الرغم من استخدام خامات معاد تدويرها جميعها مصنوعة من الجينز المعاد تصنيعه بنسبة 100% تحقيقًا لشروط العلامة الخضراء والتنمية المستدامة.

وإلى جانب فستان الزفاف تضمن العرض العديد من القطع من الجينز المعاد تدويره بينها فستان بأجنحة ثلاثية الأبعاد تشبه أجنحة الفراشة.

-مرمر حليم بمجموعة الفراشة:

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قدمت المصممة المصرية، مرمر حليم، أحدث مجموعاتها لربيع وصيف 2020بأسبوع الموضة في دبي، وأطلقت على المجموعة الخاصة بها اسم "فراشة".

وتنوعت التصاميم بين الفساتين بمختلف قصاتها، والبدل الكلاسيكية بلمسات عصرية، والبناطيل، والكروب توب، واعتمدت على أقمشة التول، والتافتا، والشيفون، والأقمشة التي تعطي لكل تصميم على حدة الأنوثة والجمال، إذ قدمت مزيجاً فريداً يعكس التباين بين رغبة المرأة في التحليق، وكسر الحواجز التي تقف عائقاً أمام تحقيق حلمها.

- مجموعة مصمم الأزياء الأمريكي "جوناثان مارك"

وقدم المصمم الأمريكي "جوناثان مارك" عرضًا مميزًا مكون من 20 فستان سهرة تجمع بين العصرية والأناقة، وتنوعت المجموعة بين أقمشة الجلد وخامات اللوريكس والتي تحتوي على معدن حقيقي، وخامة السيكونس.

أكثر ما ميز عرض جوناثان مارك حرصه على تصميم المجموعة هاند ميد، والاهتمام بالتفاصيل، فرأينا فساتين بقصات مختلفة مرصعة بالحبيبات البراقة.

- المصممة الروسية كيباسكايا:

عرضت المصممة الروسية كيباسكايا مجموعه الجديد المستوحاة من حقبة الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي، وتنوعت بين أزياء تناسب الرجال والنساء والأطفال.

وحرصت على تصميم أزياء ذو طابع ملكي مع إكسسوارات يدوية، على الطراز الأوروبي القديم والقبعات الملكية المزينة بالريش.