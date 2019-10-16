محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تعتبر الوجبات السريعة أطعمة غير صحية، تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والملح والسكر، وتفتقد العناصر الغذائية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن. ومن المعروف أن مرضى السكري يتوجب عليهم تناول أطعمة صحية، حتى لا يتعرضوا لمضاعفات صحية ناتجة عن تناول الوجبات السريعة. لقراءة المزيد عن: أضرار الوجبات السريعة على مرضى السكري.. إرشادات للاختيار.. اضغط هنـــا.

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