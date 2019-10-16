خلطات إنقاذية للشفاه المشققة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - الشفاه المشققة، مشكلة مزعجة ومحرجة في آن واحد. فالشفاه المشقّقة، يستحيل تطبيق احمر الشفاه عليها لان النتيجة ستكون حتماً كارثية، إضافة الى انها تفاقم الضرر اللاحق بشفتيك.



ومعروف ان التعرّض لأشعّة الشمس، والتغيرات المناخية يلعبان دورا مهما في تشقق الشفاه الى حدّ النزف.



فما هي أبرز الخلطات المنزلية التي يمكن ان تنقذ شفاهك من التشقق والنزف؟



في البداية، تذكّري دوما ضرورة حماية شفاهك من اشعة الشمس المؤذية، عبر تطبيق كريم الوقاية من الشمس عليهما، والاكثار من شرب السوائل لضمان ترطيب الشفاه. إضافة إلى المياه المعدنيّة، يمكن شرب ماء جوز الهند، والعصائر الطازجة. عندما يكون مستوى الترطيب مثاليًا، ستصبح شفاهكِ ناعمة.



1. الألوفيرا

الألويه فيرا



يُعتبَر هلام الألويه فيرا مهدئا طبيعيا، لا مثيل له. فهو يعالج حروق الشفاه والتشققات الناتجة عن الجفاف. يخفّف الاحمرار، ويمنع البثور.



2. الخيار

الخيار



قومي بتقطيع شرائع مدوّرة من الخيار الطازج والمبرّد، استخدميها لتدليك الشفاه لمدة 5 دقائق يوميًا. يعمل الخيار على ترطيب الششفاه وتفتيح لون الشفاه الداكنة وإزالة الخلايا الميتة عنها.

Advertisements



3. العسل

العسل



العسل لا مثيل له عندما يأتي الحديث عن العناية بالبشرة والشفاه أيضا. نظرا الى خواصه المضادة للبكتيريا يعتبر أفضل علاج للشفاه المتشققة، إذ يعمل على ترطيبها بالعمق وحمايتها من التشقق. قومي بمسح شفتيكِ بالعسل يوميا لمدة أسبوع واتركيه عليهما بضعة دقائق قبل مسحه بالماء الفاتر.ستلمسين لنتائج بعد المرة الثانية من استخدامه.



4. السكر وزيت الزيتون مع الكاكاو

السكر وزيت الزيتون مع الكاكاو



حضري مقشرا طبيعيا لشفتيك. يلزمك لتحضير هذه الوصفة، معلقة سكر أبيض او اسمر يضاف اليها بضعة نقاط من زيت الزيتون، لكي يصبح السكر متماسكا ويشكّل ما يشبق مسحوق التقشير. قومي بتطبيق المقشر على فتيك عن طريق الضغط بحركات دائرية خفيفة. بعد الانتهاء، امسحي شفتيك بالماء الفاتر ثم طبّقي القليل من زبدة الكاكاو من أجل ترطيب شفاهك وحمايتهما. يمكنكِ استبدال زبدة الكاكاو بالفازلين او بالعسل الطبيعي.



5. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند



معروف عن زيت جوز الهند الطبيعي انه يحتوي على نسبة مركّزة من الأحماض الدهنية، ما يساعد في علاج تشققات الشفاه سريعا. يمكن تطبيق زيت جوزالهند على الشفاه المشققة مرتين يوميا باستخدام قطعة قماش نظيفة او قطنة صغيرة. ستلاحظين الفرق فورا.

إقرئي أيضاً :

أقوى سيروم فيتامين سي لشد البشرة... من صنع يديك

هكذا تزيلين المكياج المقاوم للماء

الكركم... مكون طبيعي مثالي لتبييض البشرة