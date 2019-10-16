قصات شعر للوجه النحيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - الوجه البيضوي هو عادة الوجه النحيل أي ذاك الذي تكون المسافة بين اعلى الجبين وأسفل الذقن أطول من المسافة بين زاويتي الوجنتين من الاذن الى الاذن. صاحبات الوجه البيضوي، يتميّزن عن سواهنّ بقدرتهن على تبني أشكال لا تحصى من قصات الشعر والتسريحات المبتكرة.



عموما، ما من قصّة لا تليق بالوجه البيضوي النحيل، إذ عادة صاحبة الوجه المدوّر او المربع تلجأ الى حيل في قصات الشعر والنظارات الشمسية من اجل الايحاء بأن وجهها بيضوي، نحيل. لذلك، اذا كنت تتمتعين بوجه بيضوي، يسرّنا ان نعرض لك أجمل قصات الشعر التي تليق بوجهك!



القاعدة الاولى التي يجب ان تبقها في البال، هي انه مهما تباين طول قَصّة الشعر، المهم ان تبرزي مناطق الوجنتين والشفاه والذقن. لهذا، احرصي على انتقاء قصّة فيها طبقات تبرز وجهك.



القاعدة الثانية، تقضي بضرورة انتقاء قصة تنسجم مع اسلوب ملابسك وحياتك عموما. فإذا كنتِ أُماً يمكنك اللجوء الى قصّة قصيرة لا تتطلب منك الكثير من الوقت لتصفيف شعرك في الصباح.



ماذا عن القصات التي تليق بصاحبة الوجه البيضاوي، النحيل؟



1. البيكسي: هذه القصة التي تشهد عودة فيها الكثير من الزخم على الساحة العالمية، بعدما تبنّتها الكثير من النجمات، تليق جدا بصاحبة الوجه النحيل البيضوي، بغضّ النظر عن سنّ المرأة.

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البيكسي



2. الكاريه: لعلّها من القصات الكلاسيكية، لكنها يمكن ان تمنحك اطلالات متنوعة اذا أضفت اليها لمسات مبتكرة بين الحين والآخر. المهم الا يتعدى طول الخصلات حدود كتفيك، لا بل ننصحك بأن تجعلي طولها الى نصف العنق. بعدها يمكنك ان تطلبي من المصفف ان يقوم بلف بعض الخصلات من الاسفل لتحصلي على لمسة "كيرلي" تمنحك جرعة من الحيوية.

الكاريه

3. ويفي: اذا كنت من محبات الشعر الطويل، فننصحك بتبني اسلوب الويفي، الذي سيمنحك اطلالة انثوية بوهيمية بامتياز.

اسلوب الويفي



4. الغرة الامامية: على طريقة النجمة ايما ستون، احرصي على ان تكون الغرة الامامية التي تغطي جبينك طويلة بم يكفي لتصل الى حدود الحاجبين، على ان تكون الخصلات الجانبية طويلة.

الغرة الامامية



5. البوب: قصة البوب القصيرة، مفتوحة على الكثير من الاحتمالات، يمكنك الاختيار بين القصير والمتوسط الطول، بين الاسلوب الاملس أو المجعد او حتى الويفي.

قصة البوب القصيرة

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