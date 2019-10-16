زينة تكشف عن أسرار أناقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - النجمة زينة، من الفنانات اللاتي يتمتعن بموهبة تأخذكِ بمجرد مشاهدة العمل. وقد بدأت هذه الموهبة مبكّرًا، وهي في سن الـ14 عندما قامت بتصوير فيلم "أرض الخوف" من دون علم أسرتها، فكانت عقوبتها "علقة ساخنة"، ثم بدأت مشوارها الفني وقدمت الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، التي كانت سببًا في شهرتها وحب الناس لها.

زينة



التقتها "الخليج 365"؛ لتروي أحدث أخبارها، وفتحت لنا قلبها وكتاب ذكرياتها في حوار دافئ وصريح، تناول جوانب عديدة من حياتها الفنية والشخصية.



* يقال إنكِ من النجمات اللائي يظهرن بكامل أناقتهنّ طوال الـ24 ساعة، هل هذا صحيح؟

- ليس دائمًا، فعندما يستدعي الأمر الظهور بكامل أناقتي فلا بد أن أكون كذلك، بينما في الأوقات العادية أعيش على طبيعتي، فأنا أحب شراء الملابس والتنوع في الظهور بها، سواء في البيت أو في أيّ مكان آخر.

* عطركِ المفضل الذي لا يفارقكِ؟

- توم فورد.

* ما القطع التي اشتريتِها في آخر جولة تسوّق؟

- شانيل.

* ماذا تفعلين بأزيائكِ القديمة أو التي ارتديتِها السنة الماضية؟

- أحتفظ بها.

زينة



* أيّ نجمة تلفتكِ باطلالاتها؟

- مي عز الدين لأني أحبها.

* أيّ المصممين المفضلين لديكِ؟

- روبرتو كافالي.

* ألوانكِ المفضلة في الأزياء؟

- الأبيض.

* ما الأشياء التي لا تستغنين عنها في حقيبة يدكِ؟

- قلم الروج.

* أيُّ الحقائب تفضلين؟

- شانيل ولويس فيتون.

* ماركة تفضلينها؟

- شانيل وغوتشي وديور وزارا.

زينة



*كيف تحافظين على قوامكِ؟

- أمنع نفسي عن الأكل رغم حبي له.

*هل تمارسين رياضة أو تذهبين للجيم؟

كل يوم لا بد أن أمارس الرياضة لمدة لا تقل عن نصف ساعة في الجيم الذي أمتلكه بالمنزل، يتخللها لعب الأيروبك وممارسة اليوغا.



تنسيق – مصطفى عبد العال

تصوير - محمد سيف @mseifphotography

ستايليست : ياسمين رضا [email protected]

مكياج : هالة عچم @halaajam

كوافير : مارك صالون هالة عچم @halaajam

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