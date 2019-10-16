طرق تنسيق التنانير الجلد على غرار نهى نبيل وبثينة الرئيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - أزياء الجلد تسيطر على الموضة هذا الخريف، وظهر ذلك من خلال ما قدمه مصممو الأزياء على ممشى العروض، ثم باركته نجمات موضة الشارع، وأيقونات الموضة في الوطن العربي.

من ضمن القطع البارزة في موضة الأزياء الجلد هذا الخريف، هي التنورة التي عادت بتصميمات مختلفة وأكثر عملية عن تلك القطعة القصيرة المعتاد عليها.

نهى نبيل



نهى نبيل وبثينة الرئيسي بالتنورة الجلد نفسها



اختارت الإعلامية الكويتية ومدونة الموضة نهى نبيل، والممثلة العُمانية بثينة الرئيسي التنورة نفسها، وبالسفرة نفسها التي جمعتهما معًا، حيث اعتمدت كل منهما تنورة ميدي وصلت إلى بعد الركبة بسنتيمترات عدة، ومزينة بقصة دائرية في نهايتها، كذلك ذهبت نجمتا الموضة في الوطن العربي إلى اللون التوتي الداكن، الذي يعدّ واحد من الألوان الخريفية الأنيقة.



كانت الكنزة الصوفية خيارًا موفقًا نهى نبيل التي اختارت الأبيض، وأيضًا بثينة الرئيسي التي اختارت أن تمزج التوتي مع الرمادي.

تنورة جلد ميدي



لم تكن هذه هي الاطلالة الأولى هذا الخريف، التي تعتمد كلّ من النجمتين فيها، موضة التنورة الجلد، بينما سبق وظهرت نهى نبيل بتنورة ميدي بتصميم القلم الرصاص pencil، واختارتها مستوحاة من جلد التمساح الذي يضيف لمسة ترف لاطلالتكِ، كما نسقتها مع كنزة صوفية أنيقة من شانيل.



أما بثينة الرئيسي فاعتمدت من قبل تنورة جلد مكسرة، وهي الصيحة الأكثر رواجًا ضمن التنانير الجلد. اختارتها باللون الأسود ونسقتها مع بلوزة بيضاء ومعطف أسود، وعززت أناقة اطلالتها ببعض الملحقات، مثل البوت المزود بعنق ضيق يلف الساق، وقبعة خريفية أنيقة.

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موديلات آخر موضة من التنانير الجلد



ظهرت التنانير الجلد بتصميمات أخرى منها ما هو عملي يمكن ارتداؤه لاطلالات نهارية، وأخرى مفعمة بالأنوثة لتكون خياركِ لمساء خريفي بارد.



شوهدت التنانير المزودة بشق أمامي أو جانبي وقصات ملفوفة، ونسقتها مدونات الموضة خلال ظهورهنّ على هامش أسابيع الموضة، مع كنزات صوفية ناعمة تناسب الخريف.

التنانير المزودة بشق أمامي



كذلك ظهرت التنورة الجلد القصيرة مع بوت بعنق ممتد إلى الركبة، لاطلالة مستوحاة من روح التسعينيات المسيطرة على الموضة هذا العام.



أما التنانير الجلد المكسرة، فهي الخيار الأقرب لأيقونات الموضة وللنساء بشكل عام، ربما لما توفره من راحة وأناقة.

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