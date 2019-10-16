كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - حتى الآن عام 2019 كانت حافلاً بالمهرجانات والمناسبات الرسمية وغير الرسمية التي حضرتها النجمات في إطلالات مسائية أو تنسيقات كاجوال على السجادة الحمراء أو على المسرح، أو غيرها من المشاوير اليومية. وقد رصدنا عددا كبيرا من الإطلالات الرائعة والمميزة التي اعتمدتها النجمات في هذه المناسبات، لكن بالمقابل كان هنالك أيضاً بعض الإطلالات غير الموفقة، والتي اتسمت بالبهرجة والمبالغة نوعاً ما. واليوم جمعنا بالصور أسوأ إطلالات الفنانات 2019 حتى الآن. شاهديها وكوني أنت الحكم.



نادين نجيم في تنسيق مبهرج

نادين نجيم في اطلالة غير موفقة





نادين نجيم من النجمات اللواتي عودننا دائماً على إطلالاتها الرائعة والمنتقاة بعناية، على خلاف هذه الإطلالة التي اعتمدتها في بداية هذا العام لحضور عرض زهير مراد Zuhair Murad حيث أنها اختارت فستانا قصيرا معرقا نسقت معه جزمة عالية حمراء ومعطفا باللون الأحمر وحقيبة يد باللون الفضي. وقد بدا اللوك مبهرا وثقيلا على العين.





نسرين طافش في فستان قصير من الترتر

نسرين طافش في فستان غير أنيق باللون الفضي





نسرين طافش نراها كثيراً في إطلالات أنيقة في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء، على عكس هذه الإطلالة التي اعتمدتها في مهرجان الجونة مؤخراً هذا العام، والتي بدت مبتذلة ولم تمت للأناقة بصلة، وكانت عبارة عن فستان قصير من الترتر باللون الفضي مكشوف عند الصدر وعند الأرجل، من خلال قصته المتفاوتة الأطوال، وقد نسقت معه صندلا أسود بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش صغيرة.





ياسمين صبري في فستان باللون الأصفر

ياسمين صبري في فستان باللون الأصفر





غالباً ما تكون إطلالات ياسمين صبري من الأجمل على السجادة الحمراء، لكن لكل حصان كبوة كما يقال، وياسمين مؤخراً ارتكبت عددا من الأخطاء في الموضة، منها هذه الإطلالة غير الموفقة التي اختارتها من أنطوان القارح، والتي كانت عبارة عن فستان سهرة باللون الأصفر بقصة الكتف الواحد. ومشكلة الفستان أن فيه الكثير من التفاصيل التي جعلته يبدو مبهرجاً، بالرغم من أن اللوك كان قد بدا جميلاً عليها.





غادة عادل في فستان أزرق ميدي

غادة عادل في اطلالة غير موفقة في فستان ميدي أزرق





غادة عادل من أجمل الفنانات في الوطن العربي، لكن حتى جمالها لم يشفع لها مع هذه الاطلالة الكارثية التي اختارتها في مهرجان الجونة، في فستان ميدي مصنوع من قماش الساتان الأزرق، والذي لم يناسب قوامها، ولاسيما من ناحية منطقة الصدر والبطن، وحتى تنسيق الصندل لم يكن أنيقا أو موفقا.



أسوأ إطلالات الفنانات 2019 حتى الآن جمعنا لك بعضها بالصور. شاهديها وكوني الحكم واختاري النجمة التي تعتقدين أن إطلالاتها كانت الأسوأ والأقل أناقة في مناسبات هذا العام.