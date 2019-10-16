ألوان تسيطر على الموضة في 2020.. اختاري منها ما يناسبكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - حان وقت استخراج الكنزات الصوفية والمعاطف وأحذية البوت، نستعد لموسم الشتاء البارد، وعادة ما تبدأ ألوان الأزياء تميل إلى الدرجات الداكنة، كنوع من الاحتماء من برودة الطقس.

ولكن قبل أن ننغمس في الأسود والبني والعنابي الداكن، علينا أن نستلهم بعض الاطلالات ممّا قدمته الموضة على ممشى العروض هذا العام، فلا مانع من أن نستوحي بعض الألوان من نفحات الربيع وبهجة الصيف، فهذا من شأنه يجدد اطلالاتك ِ ويمنحكِ عمرًا أصغر، لا سيّما وأنّ عام 2020 سيكون غنيًّا بالألوان الصارخة والقوية.

من جانبه وصف معهد بانتون، المسؤول عن تحديد اتجاهات الألوان، أنّ عام 2020 ستكون ألوانه قريبة تبعث شعورًا بالراحة، وأكد المعهد أنّ لوحة الألوان في العام المقبل، تعيد التراث مع تحديث شبابي يخلق مزيجًا قويًّا متعدد الألوان، بالإضافة إلى بعض اللمسات التي ستبعث النشاط والتفاؤل.

قدمت عروض الأزياء هذا العام توليفة لونية رائعة، بدءًا من اللون الأحمر الغامق والأزرق الكلاسيكي ، والأصفر الزاهي، وصولًا إلى الدرجات المائية غير المألوفة.

إليكِ أبرز الألوان التي ستشكل الموضة في 2020:



١- الأحمر الناري

الأحمر الناري



دافيء، براق، و يشعّ طاقةً ونشاطًا، إنه اللون الاحمر الناري الذي قدمه مصممو الأزياء كخيار حيوي للعام القادم

ذهبت دور الأزياء البارزة مثل توري بورش، إلى تقديم هذا اللون القوي والدافيء بستايل اللون الموحد، من الرأس إلى أخمص القدمين، لاطلالة نسائية جريئة.

صحيح أنّ اللون الأحمر الناري، بلون اللهب، مقترح أن يكون لون الربيع والصيف القادمين، لكن ننصحكِ بالمبادرة واعتماده هذا الشتاء.



٢. الأزرق السماوي

الأزرق السماوي



هذا الظل الأزرق يعدّ خيارًا عمليًّا ويمكن الاعتماد عليه مثل الجينز المفضل لديكِ. الأزرق السماوي يبعث شعورًا بالراحة، كما يمكن إقرانه بألوان جريئة وحيوية لتحقيق اطلالة مضمونة الأناقة.

يمكنكِ شراء فستان خريفي باللون الأزرق السماوي المستوحى من لون الدنيم، وتنسيقه مع معطف شتوي بأيّ لون قوي مثل الأحمر.



٣. الأخضر الفستقي

الأخضر الفستقي



في الربيع الماضي، رأينا ألوان الأخضر الفستقي والأخضر العشبي، ويبدو أنها ظلال ستستمر إلى العام المقبل.

قدمت دور أزياء مثل كريستيان سيريانو وإدرم، درجات الأخضر الهادئة مع ألوان قد تكون غير متوقعة، مثل الوردي، صحيح أنّ هذه الألوان تعكس الربيع، لكن لا مانع من استحضار خفّته لتجديد اطلالتكِ في الخريف والشتاء.

يمكنك شراء بدلة نسائية باللون الأخضر الفستقي، بشرط أن تكون مصممة من خامة مكتنزة تناسب الطقس البارد في الخريف والشتاء.



٤. الوردي المرجاني

الوردي المرجاني



يجمع هذا اللون الأنثوي المريح بين دفء الشعاب المرجانية، وحساسية اللون الوردي. اللون المرجاني كان لون العام في ٢٠١٩، لكنه كان مائلًا أكثر إلى حيوية البرتقالي، على عكس العام القادم المتوقع أن يشهد المرجاني خلاله بعض النعومة .

اما يميز هذا اللون، أنه أنيق يمكن ارتداؤه ليلًا ونهارًا ، كما أنه يضيف لمسة أنوثة في حال اختياره مع خامات ناعمة مثل الحرير ، والترتر ، والتول، أما في الخريف والشتاء سيكون المخمل باللون المرجاني خيارًا لا يحتمل الحسم في أناقته.

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