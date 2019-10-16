أزياء عبايات ستان شتوية فخمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - موديلات العبايات الستان يفضلها الكثير من الصبايا، خاصة أنها من الخامات التي تناسب كل المواسم، ولها الكثير من الأنواع الفخمة والمترفة التي تزين العبايات.

لهذا شاهدنا الكثير من هذه الموديلات بأشهر ماركات العبايات، خاصة باللون الأسود الفخم الذي يمنح الصبية إطلالة فخمة وناعمة أيضاً، مع الستان الحاد اللامع، والساتان المطرز، وغيرها...

عبايه ستان سوداء مع ياقة طويلة

عبايه ستان سوداء مع ياقة طويلة



موضة الياقة غير التقليدية من الصيحات الرائجة بشكل كبير لموديلات العبايات، يمكنك اختياره بالعباية الستان من Abayat Tooq، بسيطة وناعمة، مع تطريزات هادئة باللون الأسود على العباية بشكل طولي يتماشى مع الياقة، تناسب مشاويرك النهارية المميزة، مع حجابك الأبيض أو الأسود، وكعب عالٍ بسيط.

عبايات ستان كلاسيكية بتطريزات فضية

عبايات ستان كلاسيكية بتطريزات فضية





خامة الستان مثالية لأوقات المساء والسهرات، يمكنك اعتمادها بتصاميم تتماشى مع هذه الأوقات، كالعباية من Rawanii Abaya، بسيطة ولكنها فخمة، مع التطريزات الفضية على الأكمام الطويلة الواسعة، نسقي معها الكعب العالي المخملي لإطلالة دافئة أكثر.

عبايات ستان شبابية بتطريزات لامعة

عبايات ستان شبابية بتطريزات لامعة





لفتنا هذا الموديل من Km Collection، مع تطريزاته السوداء واللمسات الناعمة لإطلالة شبابية مرحة، تناسب كل أوقاتك، ويمكنك حتى مع هذه التطريزات ارتداءها بالنهار، مع حذاء ميول مفتوح، وشنطة متوسطة الحجم عملية، لإطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

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عبايه ستان منفوشة مع رسومات

عبايه ستان منفوشة مع رسومات





هذا الموديل من Jomaan Q8 للعبايه المنفوشة مع حزام الخصر، يمنحك إطلالة رشيقة ومبهجة، اعتمديها بالحفلات المسائية، لإطلالة لافتة خاصة مع الرسومات باللون الأبيض وتطريزات لامعة، تتماشى مع التصميم والخامة الفخمة، واعتمدي معها ما تشائين مع أحذية كلاسيكية مترفة والشنط الميني الأنيقة.

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