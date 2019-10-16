كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - حمود الفايز، شاعر وإعلامي سعودي، قدَّم العديد من البرامج على قناة mbc، إضافة إلى تقديم الأخبار فيها، ومن أهم اللحظات المهيبة في حياته الإعلامية لحظة إعلانه خبر وفاة ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، واستمر في تغطية الحدث طيلة ثماني ساعات على شبكة قنوات MBC، كما شارك في اليومين الأولين في التغطية الخاصة برحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي بدأت يومها الأول طوال خمس عشرة ساعة على الهواء متواصلة.

بدل رسمية وأزياء يومية على طريقة حمود الفايز





ومن أهم التقارير التي نفَّذها فكرةً وإعدادًا وأداءً، تقريره الخاص عن مكاتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، كأول كاميرا تلفزيونية تدخل هناك، إضافةً إلى كونه رئيس جلسة في منتدى "مغردون سعوديون" في نسخته الأولى، وقدم العديد من الفعاليات المهمة، منها حفل افتتاح سوق عكاظ في الطائف، ورأَس جميع جلسات منتدى "شوف" الذي أقيم في جدة 2017، وعلى صعيده الشخصي تميز حمود بالاطلالات العملية بـ البدل الرسمية واطلالات الكاجوال اليومية.

بدل رسمية وأزياء يومية على طريقة حمود الفايز



اطلالات يومية من حمود الفايز



وعن الاطلالات اليومية فقد ظهر بتيشيرت أبيض مزين بجيب من الجلد، وآخر رمادي بتصميم سادة، ونسَّق قميصًا أبيض بأكمام طويلة مع شورت زيتي وحذاء بني، وارتدى شورتًا أحمر وبنطالًا قطنيًّا أسود، وآخر كحليًّا، وأكمل اطلالاته بجاكيت أسود صوفي وآخر منفوخ، وتزين بالنظارات العصرية السوداء البنية والساعات.

بدل رسمية وأزياء يومية على طريقة حمود الفايز



ولاطلالات رسمية أكمل البنطال والجاكيت الكاروهات باللون الرمادي بقميص أبيض، وربطة عنق سوداء مخططة بالأبيض، وقميص زهري في اطلالة أخرى، وظهر ببنطال جينز وقميص أبيض وجاكيت رمادي رسمي، ونسَّق البنطال والجاكيت باللون الكحلي مع القميص الزهري في اطلالة أخيرة، وزين اطلالاته بالساعات المختلفة والأحذية الرسمية البنية أو السوداء المتنوعة.

بدل رسمية وأزياء يومية على طريقة حمود الفايز

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