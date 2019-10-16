من ورق التواليت.. أغرب تصميمات لفساتين الزفاف.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تتنوع تصميمات فساتين الزفاف لإرضاء أذواق السيدات خلال حفل ليلة العمر، ولكن أن يتم تصميم فستان الزفاف من أوراق التواليت فهذا هو الغريب.
ميموزا هاسكا، فازت في المسابقة السنويّة لأفضل فستان زفاف مصنوع من أوراق الحمام لعام 2019، حيث حصلت على الجائزة الكبرى، التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار.
وبحسب صحيفة “مترو” الإنجليزية، فقد استضافت مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، هذه المسابقة التي أُجريت للسنة الخامسة عشرة على التوالي، وعُرض فيها 12 تصميمًا مميّزًا من أصل 1500 مشارك.
وصُمّم كل فستان بطريقة استثنائيّة، إلا أن القاسم المشترك بينها هو “القماش” المستعمل من أوراق الحمام.
الفساتين الـ12 التي اختيرت تم تصنيفها إلى ثلاث فئات: الأولى هي فئة الفساتين التقليديّة، والثانيّة تعود للفساتين العصريّة، أمّا الأخيرة فتشمل تلك التي تحمل طابعاً ثقافيًّا.
يُذكر أن لجنة التحكيم اقتصرت على لورا غاوني وسوزان باين، اللتين أطلقتا فكرة المسابقة، فضلاً عن مصممة الأزياء زانا روبرتس راسي.
الحائزة على المرتبة الثانيّة وعلى مبلغ 5 آلاف دولار، هي دونا فينسلير، أمّا سوزان نيشلسون، فقد فازت بالمرتبة الثالثة وبمبلغ 2500 دولار.
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