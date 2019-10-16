صور.. بعد شائعات تسممه ووفاته.. نساء في حياة "فتى الأحلام" كاظم الساهر

"متمردٌ أيضا أنا وحبيبتي متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة"، بكلمات من أغنية "متمردة"، هكذا رد الفنان العراقي كاظم الساهر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، على الشائعات التي تداولت خلال الساعات الماضية، عن خبر وفاته في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية "بيروت"، بعد تناول وجبه مسممه أثناء العشاء، والذي تصدر خلالها محركات البحث "جوجل".

يعتبر الفنان كاظم الساهر، فارس أحلام الفتيات والنساء يعشقون ضحكاته، أصر في بداية طريقه أن يسلك ويخلق حالة خاصة به حيث ناصر المرأة في أغانيه، إلى جانب لقطاته الرومانسية التي تمتع بها وظهرت واضحة خلال تعامله مع نجمات الفن ومعجباته خلال حفلاته، فنجده رجلا يمسك بيد امرأته في النزول والصعود، ويقوم حين تقوم احتراما لها، ويفيض شعرا وغناء في غرام محبوبته، ويهديها باقة ورد تغنيها عن كل كلمات الغزل والعشق، تلك الصورة التى رسمها كاظم الساهر، ليلقب بـ"مطرب المرأة".

رغم كون كاظم الساهر فارس أحلام الكثيرات إلا أن المراة لم تشكل جانبا كبيرا من حياته العاطفية والشخصية، حيث تزوج مرة واحدة، ويقدم "هُن" نساء في حياة الفنان كاظم الساهر.

زوجته الأولى

تزوج القيصر للمرة الأولى من ابنة عمه، حينما كان عمره 19 عاما، ولكن لم تُكتب لهذه الزيجة الاستمرار، فبعد مرور 3 سنوات، أعلن انفصاله، وأسفرت عن إنجاب ولدين هما وسام وعمر.

انتقادات طالت كاظم الساهر بسبب زوجته

وكانت موجة من التدوينات طالت كاظم، عقب فوز الطفل حمزة لبيض في مسابقة "ذا فويس كيدز"، الذي تم تدريبه داخل فريقه، وكانت طريقة تدريب القيصر لاقت استحسان جمهوره، محاولين اختراق هالة الخصوصية التي فرضها كاظم حول حياته الأسرية، بتداول صور لأسرته، مع تدوينة مجهولة بشأن أسباب انفصاله عن زوجته وأم أولاده، مصحوبة بإحدى الصور النادرة لهما في حفل زفاف نجله.

وأثارت التدوينة موجة من السخرية بعدما ذكرت أن سبب انفصاله خلاف احتد بينهما وتسبب في بكاء زوجته وطلبها الطلاق، الأمر الذي لم يحتمله القيصر ونفذ بعده الطلاق.

كاظم يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته الأولى

ورد "الساهر"، على تلك الشائعات، خلال استضافته في برنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع في مارس 2016 على شاشة "إم بي سي"، إنه انفصل عن زوجته، بسبب كثرة سفره، وتركيزه على كسب الأموال وشراء العقارات على حساب حياته الأسرية، مشيرًا إلى أنه لم يكن ناضجا بقدر كافِ لإدارة حياته بشكل متوازن، نتيجة زواجه المبكر في عمر الـ19 سنة، مضيفا أنه شعر بالذنب تجاه طليقته، لانشغاله عنها، لافتا إلى أنها سامحته، ما ساعدهما على إقامة علاقة صداقة قوية.

خطبته من التونسية سارة المقني

جاءت خطبة المطرب العراقي، كاظم الساهر، بعد عزوفه عن الارتباط لمدة بلغت حوالي 8 سنوات، مفاجأة لكثير من جماهيره، وظل القيصر يلتزم الصمت حول نبأ خطبته لفتاة تونسية تدعى سارة، وأعلن خطبته من الفتاة التونسية رسميا على المسرح خلال حفل غنائي أحياه بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تصغره بحوالي 25 عاما، حيث تبلغ من العمر 35 عاما.

Advertisements

نشأت قصة حب كبيرة بين القيصر وسارة، قبل إعلان خطبتهما بـ 6 أشهر، حيث شُهدت معه مناسبات متعددة، كان آخرها تواجدها معه على سفينة "ستارز أون بورد"، وأحد المطاعم في مدينة "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية.

كان القيصر فارس أحلام سارة منذ أن كانت في مرحلة الطفولة، وظلت متعلقة به، إلى أن التقت به عن طريق صديق مقرب له، والتي كانت بداية لعلاقتهما وقصة حبهما، حيث رافقته في لبنان، أثناء تصوير الموسم الأخير من"ذا فويس كيدز"، ثم سافرا إلى أمريكا.

الفنانة التونسية لطيفة

انتشرت شائعات حول ارتباط كاظم الساهر بالفنانة التونسية لطيفة، خلال التسعينيات، وقيل إنها سبب انفصاله عن زوجته وزادت الأقاويل حين تجاهل كاظم دعوتها لحضور زفاف ابنه وسام، وتكهن البعض بأنها غنت له أغنية "غرامك مزيف ضميرك عدم" لكن لطيفة نفت الشائعة في تصريحات تليفزيونية.

حقيقة انتشار خبر الوفاة

أثارت تغريدةٌ غريبة لأحد الأشخاص على تويتر حالة من القلق، حول صحة الفنان كاظم الساهر، حيث قال حساب باسم "أنا عراقي"، "إنَّ الفنان العراقي توفي في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت"، مُضيفاً أنَّ سبب وفاته صادم وهو قيام زوجته المغربية بدسِ السم له في العشاء.

هذه التغريدة تحمل العديد من التفاصيل التي لا يُمكن تصديقها، لعدةِ أسباب لعل أبرزها أن الفنان لم يتزوج بعد، وكان رفض أن يحدد موعد زواجه، لأنه موضوع خاص جداً، كما قال"، لكنه أضاف "طالما أنا على المسرح، فأنا أسعد أنسان في الدنيا، وطالما جمهوري يفرح بالموسيقى التي أقدمها فهذه هي فرحتي العظيمة"، وذلك خلال مشاركته في مهرجان "إهدنيات".

وأضاف الساهر خلال المهرجان بأنه سوف يعلم الجمهور بموعد زواجه، ولعلها كانت إجابة تهرّب من خلالها عن الردّ على هذا السؤال.