قلق بين الأمهات بسبب رسالة "واتسآب" تروج لشائعة الالتهاب السحائي في المدارس

عبر المجموعات المختلفة للأمهات على تطبيق "واتس آب"، جرى تداول مقطع فيديو لسيدة تحذر من ذهاب التلاميذ إلى المدارس، بسبب انتشار مرض الالتهاب السحائي، وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة تلميذة تدعى "كارما مصطفى عبدالعزيز"، لا تتجاوز الـ6 سنوات، بمدرسة صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، صباح أمس، بسبب ذلك المرض، على الرغم من نفي وزارتي الصحة والتربية وتعليم لذلك الأمر، ما تسبب في انتشار حالة من القلق بين الأمهات.

المقطع الصوتي، الذي لا يتجاوز الـ4 دقائق، تضمن بعض المعلومات غير الصحيحة حول الإجراءات الرسمية ضد المرض، قائلة، "للأسف في تحذير من الوزارة اتوزع على كل المحافظات، بيأكد انتشار للمرض ده"، في حين أن الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، نفى وجود حالات مرضية مصابة بالالتهاب السحائي أو الاشتباه به بالمحافظة، قائلا، "ما حدث لطالبين من مرض لا علاقة له بالالتهاب السحائي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدي البلد".

وواصلت السيدة الحديث عن المرض، موضحة أن المرض يصيب الإنسان من عمر الـ9 سنوات حتى لـ12 عاما، وأنه يوجد منه نوعان "بكتيرتي" و"فيروسي"، متابعة، "المرض معدي وبينتتقل بسهولة في ظل تكدس الفصول وعدم وجود مراوح"، واستشهد بحالة شاب مصاب تعرفه، "في طالب في ثانوي، اتعالج بمعجزة، أرجوكم بلغوا، وإلا هتبقي في حالات كتير في مدارس".

ردود أفعال الأمهات عقب شائعة انتشار "المرض السحائي"

الثلاثينية شيماء سيد، قررت عدم ذهاب بنتها الوحيدة يارا محمود، في الصف الأول الإعدادي لمدرستها الحكومية بمنطقة الجيزة، بعد علمها بوفاة طالبة بـ "الالتهاب السحائي"، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة، "حتى لو الموضوع مجرد إشاعات، أنا هخليني في الأمان، وبنتي تفضل في حضني".

هبة جمال، الأم لـ3 أطفال في الصفوف الرابع الابتدائي والأول الابتدائي وتمهيدي حضانة، بمدرسة تجريببة بحي الشروق، فلم تكن تعلم شيئا عن الواقعة، متابعة، "أنا أول مرة اسمع عن المرض ده في حياتي"، لافتة إلى أنها لن تتواصل مع إدارة المدرسة التجريببة للتأكد من صحة الواقعة، لعدم ثقتها بها، "لو في حاجة فعلا هيتكتموا على الموضوع"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لم تصدر تنبيهات حول ذلك المرض، ما سيدفعها إلى البحث جيدا، وسؤال الأطباء، حتى تتمكن من الوصول إلى القرار الصحيح بشأن ذهاب أبنائها إلى المدرسة.

وعلى الصعيد آخر، تُصر نورهان عادل، على ذهاب طفليها أصحاب الـ8 سنوات والـ14 سنة إلى مدارسهما الخاصة بالقاهرة، عقب نفي الصحة لانتشار المرض، وتأكيد الجهات المعنية أن الطفلة السكندرية لم تتوف بسبب "الالتهاب السحائي".

كل ما تريد معرفته عن مرض الإلتهاب السحائي

ما هو الالتهاب السحائيالالتهاب السحائي هو التهاب في السحايا، والسحايا هي الأغشية الثلاثة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي.

وأكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب السحايا، هي الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

أعراض الالتهاب السحائييمكن أن تكون أعراض التهاب السحايا الفيروسي والبكتري متشابهة في البداية، ومع ذلك، عادة ما تكون أعراض التهاب السحايا الجرثومي أكثر حدة. تختلف الأعراض أيضًا حسب عمرك.

أعراض التهاب السحايا الفيروسي

قلة الشهية.

التهيج.

نعاس.

سبات.

حمى.

في البالغين، قد يسبب التهاب السحايا الفيروسي. ما يلي:

الصداع.

حمى.

تصلب الرقبة.

النوبات.

حساسية للضوء الساطع.

نعاس.

سبات.

غثيان.

قلة الشهية.

أعراض التهاب السحايا الجرثوميأعراض التهاب السحايا الجرثومي تتطور فجأة، وقد تشمل:

تغيير الحالة العقلية.

غثيان.

قيء.

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حساسية للضوء.

التهيج.

صداع الرأس.

حمى.

قشعريرة.

برد.

تصلب الرقبة.

ظهور مناطق أرجوانية في الجلد التي تشبه الكدمات.

نعاس.

سبات.

أعراض التهاب السحايا الفطري

غثيان.

قيء.

حساسية للضوء.

حمى.

صداع الرأس.

الارتباك.

كل نوع من التهاب السحايا لديه بعض الأعراض المميزة.

علاج التهاب السحايا

التهاب السحايا الجرثومي يتطلب دخول المستشفى على الفور، فالتشخيص المبكر والعلاج سيمنعان تلف الدماغ والموت.

ويتم علاج التهاب السحايا الجرثومي بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد، ولا يوجد مضاد حيوي محدد لالتهاب السحايا الجرثومي، وذلك يعتمد على البكتيريا المعنية.

يتم علاج التهاب السحايا الفطري بالعوامل المضادة للفطريات.

وعلاج التهاب السحايا الطفيلي، قد يتضمن علاج الأعراض فقط، أو محاولة علاج العدوى مباشرة، حسب السبب، وقد يتحسن هذا النوع دون علاج المضادات الحيوية، ولكن إذا ساء الأمر، فقد يحاول طبيبك علاج العدوى بنفسه.

وقد يحل التهاب السحايا الفيروسي من تلقاء نفسه، ولكن سيتم علاج بعض أسباب التهاب السحايا الفيروسي عن طريق الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الوريد.

الوقاية من الالتهاب

وجد لقاح لعدة أنواع من "التهاب السحايا الجرثومي، التهاب السحايا بالمكورات السحائية"، والذي تسببه النيسرية السحائية، هو نسخة واحدة تتوفر لقاحات.

ويعد "التهاب السحايا الفيروسي" الأكثر شيوعًا، ويمكن أن يكون التهاب السحايا الجرثومي أكثر خطورة إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه بسرعة.

وللسبب المتقدم، فإن اللقاحين الأساسيين لالتهاب السحايا، خاصين بأسباب بكتيرية، ويحتوي الأول، وهو لقاح المكورات السحائية، على لقاح يستهدف 4 أنواع من الأنماط المصلية البكتيرية الأكثر شيوعًا، ويدوم لفترة أطول ويوفر حماية أكبر.

ويستهدف اللقاح الثاني، MenB، سلالة واحدة محددة، ونافذة الحماية أقصر بكثير.

الآثار الجانبية للقاح التهاب السحايا تشمل "وجع، احمرار، حرق في موقع الحقن".

وقد يعاني بعض الأشخاص من "ارتفاع في درجة الحرارة لمدة يوم أو يومين بعد الحقن، قشعريرة، صداع، آلام المفاصل، والتعب ممكن أيضا".