فيديو.. رقص يسرا ومنى زكي وشيرين رضا على أنغام "3 دقات" و"سقفة"

في إحدى فعاليات الموضة، ظهرت الفنانة يسرا بصحبة منى زكي، شيرين رضا، أروى جودة، ولارا إسكندر، يرقصون على "ستيج" في مرح، على نغمات "3 دقات"، أغنية ختام مهرجان الجونة في دورته الثانية، و"سقفة"، وهي أغنية ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

وارتدت منى زكي "جامب سوت"، من اللون الفضي ستان، وحمالات "أوفشولدرز"، كما ارتدت يسرا بنطلون أسود كلاسيكي، و"توب"، من اللون الأخضر البستاج، وتألقت شيرين رضا بفستان أسود وفضي قصير منفوش.

وكانت آخر الفنانات ظهورا هما أروا جودة بفستان أسود، ولارا اسكندر بفستان أحمر جلد.

وتداول رواد مواقع "السوشيال ميديا" الفيديو المصور، أمس، خلال إحدى فعاليات الموضة، ومن بين التعليقات على الفيديو الذي أثار ضجة، "العمر مجرد رقم"، و"جميلة شيرين رضا"، و"ربنا يسعدهم".