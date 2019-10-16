الإفتاء: يجوز للمرأة التي تتساقط حواجبها اللجوء لـ"مايكروبليدنج"

قالت دار الإفتاء المصرية إن لجوء المرأة التي تتساقط حواجبها لـ"التاتو" ليس حرام شرعا، وهو جائز، بشرط ألا تلجأ للوشم، لأن الوشم حرام شرعا.

وقال أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية في فيديو على الحساب الرسمي لدار الإفتاء على "يوتيوب"، "من الممكن أن تلجأ للسيدة للمايكروبليدنج، وهو يجرى للطبقة الأولى من طبقات الجلد وتبقى لـ6 أشهر أو سنة، ولايخرج دم أثناء إجرائه، وهو حلال لأنه ليس وشما، ومن الممكن للسيدة أن تجري أصباغ أيضا لتعالج تساقط حواجبها".