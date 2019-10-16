الامارات | أغلى غيتار في العالم بـ «معرض المجوهرات والساعات أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى غيتار في العالم بـ «معرض المجوهرات والساعات أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق «معرض المجوهرات والساعات أبوظبي»، خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيكشف المعرض عن غيتار مسجل في «موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية» كأغلى آلة غيتار في العالم، حيث سيتمكن الزوار من إلقاء نظرة على الغيتار المرصع بأكثر من 11 ألفاً و441 قطعة ألماس، والبالغ وزنه نحو 1.6 كيلوغرام من الذهب الأبيض.

وصمم الغيتار الفنان مارك لوي، وعمل على تصميمه 68 حرفيّاً، واستغرق إنجازه 700 يوم، وقد عزف إخوة مايكل جاكسون بعض حفلاتهم الموسيقية باستخدام هذا الغيتار.

وقال محمد محيي الدين، مدير معرض المجوهرات والساعات: «اعتدنا عرض الكثير من الأشياء المبهرة في كل دورة من دورات المعرض، وهذا العام اخترنا الغيتار الأغلى قيمة في العالم، حيث سنتيح للزوار التعرف إلى كيفية استخدامه».

وأشار محيي الدين إلى أن معرض المجوهرات والساعات يعد منصةً تتيح للشركات تقديم مبادرات جديدة رائعة، لخلق تجربة مبهرة للزوار، مثل: (غاليري المصممين العالميين، غاليري المصممين الإماراتيين، وجائزة الإبداع).

وأضاف محيي الدين: «لقد طورنا رؤية مبتكرة لدورة هذا العام، سعياً لضمان قضاء الزوار يوماً ممتعاً مع العائلة والأصدقاء، حيث ستوجد مجموعة كبيرة من المصممين، ونحو 150 علامة تجارية عالمية، وغيرها من العلامات التي تحظى برواج لدى المستهلكين الإماراتيين».

وسيطلق عدد من العلامات التجارية لأول مرة في دورة هذا العام تشكيلات جديدة، حيث ستقدم شركة «ديفجي أوروم» مجموعة روحي للمجوهرات، كما تقدم شركة «فيراري فيرينزي» تشكيلة جديدة باسم «غاربو»، وأخرى اسمها «ديزي»، وهي إحدى التشكيلات الإبداعية الجديدة المستوحاة من «بتلات الزهور».

وعن الشركات الهندية، تقدم بعض العلامات التجارية مجموعات جديدة ستُعرض لأول مرة في المعرض، في حين يعرض الفنان رامجي بارني، مؤسس شركة لبياتي للمجوهرات (ومقرها دبي) قطعاً رائعة مصنوعة يدوياً في الهند.

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إلى ذلك، سيكون وجود الشركات البرازيلية بارزاً هذا العام، من خلال كلٍّ من: (جولد ديزاين، زاناتا كاسا، سويت هوم، نوجيدج مايسون، كاسا 57، مالوركا جويلز، كارول كوفمان للمجوهرات، جولد سويتس، جولد ديزاين للعطور، سو كارلوس مورانوس، وريندا بواسطة كاميلا آريس للأزياء).

ويجمع المعرض قطعاً فريدة من نوعها لعلامات تجارية من جميع أنحاء العالم، لإعطاء الزوار فرصة مثالية لاكتشاف تشكيلات غير متوافرة بسهولة في دولة الإمارات، حيث ستتوافر بالمعرض ماركات مشهورة من 25 بلداً بما في ذلك: لبنان، البحرين، هونغ كونغ، إيطاليا، تركيا، تايلاند، سنغافورة، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

وستعرض شركة «بريموس»، التي أنشئت عام 1959 في تايلاند، قطع ألماس فاخرة مصنعة يدوياً.

وسيقدم كلٌّ من: أمواج للمجوهرات، وعبدالله المسعود وأولاده، إلى جانب أسماء أخرى، تشكيلات حصرية تناسب جميع المتطلبات، مثل مجوهرات الارتداء اليومي، إلى القطع العصرية المصممة خصيصاً للعرائس.

كما سيجد الزوار، الذين يسعون لشراء الأحجار الكريمة، مجموعات فريدة من نوعها عند زيارتهم منصة «دوسول دهاماني»، «أليسا»، «نصولي»، و«الزين»، إذ ستقدم تشكيلة واسعة من مجوهرات الزفاف المُزيَّنة بمجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة، مثل: الياقوت، والزمرد.

ويستطيع الزوار الاستمتاع بارتداء قطع من المجوهرات، من خلال شاشة عرض افتراضية، حيث يمكنهم التصفح عبر مجموعة واسعة وارتداء تصاميم مختلفة بوقت قصير، دون الحاجة إلى وضعها على أجسادهم.

وسيمنح المعرض لزواره حقيبة الهدايا الإلكترونية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من العروض والقسائم الخاصة، لاستخدامها خلال المعرض باستخدام هواتفهم المحمولة.

وستكون هناك شراكة بين «لادوري»، شركة المعجنات الفرنسية الكلاسيكية الشهيرة، والبالغة من العمر 150 عاماً، والشيف العالمي ماثيو كيني، حيث سيطلقان قائمة طعام صحية مخصصة فقط لأيام المعرض.

وينظم «معرض المجوهرات والساعات أبوظبي» شركة «ريد للمعارض»، وشركاؤها «ماسييرو» وهو شريك التصميم الفاخر، وفنادق «روتانا» شريك الفندق الرسمي، وشركة «بنتلي» الشريك الرسمي الفاخر.

أما الجهات الراعية فتتضمن كلاً من: «المعهد الجيمولوجي الدولي»، و«مجلس سيدات أعمال أبوظبي».