صور.. ريهام عبد الغفور بصحبة أحد أطفال متلازمة داون: "فصول الدمج بتفيدهم"

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على مشاركة جمهورها بصور لها، عبر حسابها ٍعلى موقع "انستجرام"، برفقة الطفل "نوح"، أحد أطفال متلازمة داون.

وعلقت على الصورة، "بما إنّ ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون، ‏‎‏فتابعوا حساب نوح على انستجرام".

Advertisements

وتابعت: "‏لو عايزين تعرفوا كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون وتشوفوا بهجة أكتر‏معلومة النهاردة، الأطفال اللي عندهم متلازمة داون بيبقوا أحسن في مدارس الدمج، والأطفال العادية بتبقى أحسن لما يتعلموا الاختلاف والطيبة والصداقة، فصول الدمج بتفيد كل الأطفال".

وكان مسلسل "زي الشمس" آخر أعمال ريهام عبد الغفور، والذي أدت خلاله دور "فريدة"، التي تفاعل معها الجمهور، على مدار حلقات المسلسل في رمضان الماضي.

وللفنانة ريهام عبد الغفور ولدين، من زوجها شريف الشوبكي، وهما يوسف الشوبكي 17 عاما، وفاروق الشوبكي، 6 سنوات.