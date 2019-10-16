ما هو السن المناسب لإجراء عمليات السمنة؟

كشف الدكتور هيثم حمودة، استشاري الجراحات والسمنة المفرطة بقصر العيني، الأسباب الرئيسية خلف الإصابة بالسمنة.

وأشار "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، إلى أنه حوالي 90 في المائة من حالات الإصابة بالسمنة تكون من قبل العوامل الوراثية، والتي لا تتوقف على جينات معينة، بل تكن مجرد أسلوب حياة للعائلة.

Advertisements

ولفت "حمودة"، إلى أن الإصابة بأمراض السمنة ازدادت بشكل كبير خلال الـ30 عاما الأخيرة، بسبب أساليب الحياة المتقدمة والإكثار في تناول الوجبات السريعة.

وقدم استشاري الجراحات والسمنة المفرطة بقصر العيني، عددا من النصائح لمرضى السمنة للتغلب عليها، ومنها، تغيير نمط الحياة وكذلك طبيعة الطعام المتناول، وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي محدد، أو اللجوء لإجراء عمليات السمنة والتي يتراوح السن المناسب لإجرائها من 15 إلى 65 عاما.