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دائما ما تواجه الفتيات حيرة كبيرة في اختيار الملابس المناسبة لحضور حفل زفاف أو خطوبة زملائهن في العمل، فلا يعرفن هل مناسب ارتداء فستان أم من الأفضل الحضور بملابس فيها نوع من الرسميات.
وتقترح "هُن" أبرز الإطلالات التي قد تناسبك لارتدائها في تلك النوعية من المناسبات.
ارتدي فستانا بلون موحد
إذا كنت تبحثين عن ظهور رسمي ولا يتعارض مع الحاضرين وطبيعة الحفل، فكل ما تحتاجينه فستان تصميمه بسيط حتى لا تكون الاطلالة ملفته للأنظار .
ارتدي الـJumpsuit
قد تكون الـJumpsuit ذات الألوان المبهجة احد خياراتك لحضور حفل عرس أو خطوبة أحد زملاء العمل.
ارتداء تنورة أو قميص وبنطلون
اعتبر الكثير من خبراء الإتيكيت أن الحل الأمثل في مثل هذه المناسبات كون أن كلا الطرفان يربطهما علاقة عمل هو ارتداء ملابس رسمية تميل إلى السوارية، من خلال ارتداء قميص من الحرير، فنعومته تتناسب مع طبيعة المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجامبسوت" أبرزها.. الملابس المناسبة لحضور حفل زفاف زميلة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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