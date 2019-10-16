يحمى من الإصابة بسرطان الثدي.. فوائد لا تعرفها عن الجزر

الجزر من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة، الشهيرة بفوائدها على البصر وتقوية، في ظل تجاهل مميزاتها الأخرى على جسم الإنسان.

وفيما يلي، أهم الفوائد التي يضمنها الجزر لجسم الإنسان، وفقا لما ذكره خبراء التغذية والأطباء بموقع "webmd".

فوائد الجزر

يساعد تناول الجزر في إنتاج فيتامين А داخل الجسم، يسبب جفاف الجلد والظهور المبكر للتجاعيد والبقع الصبغية، وبإمكان الجزر أنَّ يجعل البشرة ناعمة تعكس صحة الجسم.

يعمل الجزر بسبب احتوائه على نسبة عالية من "بيتا كاروتين" كمستحضر مضاد للأكسدة يبطئ شيخوخة الخلايا.

يساعد على تقوية النظر، ووضوح الرؤية.

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يساعد تناول الجزر على الحماية من السرطان الرئة والثدي والقولون، لأنه يعد مصدرا لمادة "فالكارينول،" التي ينتجها للحماية من الفطريات.

يساهم تناول الجزر في تحسين المناعة، حيث ينظم فيتامين А و"بيتا كاروتين" خلايا الجسم التي لها علاقة بجهاز المناعة، ويساعد بذلك الجزر، على الحماية من العدوى البكتيرية والفيروسية، لأن له خصائص مضادة للالتهابات ويرفع مستوى الهيموجلوبين في الدم.

يتميز الجزر باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يمنع ارتفاع ضغط الدم، أما فيتامين E الموجود فيه، فيزيد مستوى الأكسجين في الدم ويحسن الدورة الدموية في الدماغ ويمنع الإصابة بأمراض القلب.