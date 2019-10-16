منها الصداع النصفى والقولون العصبي.. فوائد النعناع في علاج الأمراض

يعتبر زيت النعناع من الزيوت العطرية الأكثر شعبية المستخدمة في علاج الصداع النصفى بسبب قدرته على إدارة الدورة الدموية في الجسم كما يعمل على علاج القولون العصبي، ومن فوائد النعناع وفقًا لموقع "Daily Medical". عسر الهضم يخفف النعناع عسر الهضم، وتقلصات البطن. يجدد الطاقة والنشاط يجدد زيت وكبسولات النعناع الطاقة والنشاط، وبالمثل لشاى النعناع تأثير منعش. Advertisements استرخاء العضلات يعمل النعناع على استرخاء العضلات في حالات الشد العضلي. تسكين الأوجاع تساعد مادة المنثول الموجودة في النعناع على زيادة تدفق الدم، وتسكين الأوجاع، وبالتالي تخفيف آلام الصداع النصفي والأوجاع الأخرى في الجسم بما في ذلك المفاصل. مطهر للفم النعناع مطهّر للفم من الجراثيم.

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