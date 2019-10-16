فيديو.. بعد رسالة غاضبة.. شيرين عبدالوهاب تقطع علاقتها بالسوشيال ميديا

شاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، رسالة غاضبة، تحدثت فيها عن نجاحها الفني، وكذلك رسالتها الأخيرة للبنان، والتي كانت من نتائجها إعلان شيرين عبدالوهاب اعتزالها "السوشيال ميديا".

وجاء في نص رسالة شيرين عبدالوهاب، "أنا عارفة ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الآخرين ومش عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة".

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وأكملت مؤكدة غضبها من تفاعل رواد "السوشيال ميديا" معها قائلة، "أنا نزلت بوست للبنان عشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش طبيبة ولا مهندسة، وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتبقى قليلة"، وأضافت، "ولما شفت التعليقات على منشوري الأخير اكتشفت إن مهما الإنسان عمل مش هيعجب الناس".

وتحدثت كذلك عن الشائعات التي تتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "ده غير إنهم مرة يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطعلوني معنديش انتماء لبلدي".

واختتمت شيرين عبدالوهاب رسالتها قائلة، "فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، عشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات. أرجو من محبيني ميزعلوش مني، عشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".