قشر البيض وبذر البطيخ.. فوائد صحية مذهلة لبقايا الطعام

بعض بقايا الطعام، تكون مفيدة للجسم بنفس قدر الخضروات نفسها، والمأكولات وذلك مثل تناول نوى التفاح وبقايا الخضار، وكذلك قشور البيض، حيث أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تمنع الأمراض، بحسب "روسيا اليوم"، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

بذر البطيخ

ملعقتان صغيرتان من بذور البطيخ تحتوي على تقريبا 10 جرام من البروتين، الذي يعد ضروريا لبناء العضلات.

وبحسب دراسة منشورة في مجلة Agriculture And Food Chemistry، أن بذور البطيخ على عكس البروتينات النباتية الأخرى، حيث توفر مجموعة من الأحماض الأمينية، وهي الكتل التي تشكل البروتين.

كما تحتوي على فيتامين B، وهو ضروري لخلايا الدم الصحية، وكذلك المغنيسيوم الذي يعزز قدرات الدماغ ويقلل من خطر تقلصات العضلات.

وتتوفر بذور البطيخ المجففة أو المحمصة في العديد من محلات السوبر ماركت.

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ويمكن أيضا صنع مخلل من قشرة البطيخ باستخدام محلول ملحي مكون من الماء والملح، لتحقيق فائدة رائعة لصحة الأمعاء أيضا.

قشر البيض

نصف قشرة كبيرة فقط يمكن أن توفر كمية الكالسيوم اليومية الموصى بها، والتي تبلغ نحو 700 مليجرام يوميا، وذلك بحسب دراسة أجراها باحثون في الأرجنتين عام 2013، والكالسيوم ضروري لبناء العظام والأسنان والأظافر.

ويشار إلى أن القشور يجب تعقيمها جيدا قبل أكلها، لمنع خطر الإصابة بالسالمونيلا، التي ينقلها البيض النيء في بعض الأحيان.

ويتم ذلك بنقعها في الماء المغلي أو تحميصها في فرن ساخن، ثم سحقها وإضافتها إلى الغذاء والخبز لتعزيز الكالسيوم.