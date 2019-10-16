أزياء "بيتر بيلوتو" عن ربيع وصيف 2020 تتميز بكونها حيوية أنيقة لكلّ يوم

حرصاً منها على إبراز صورة المرأة التألقة على الدوام في مختلف المجالات، ركّزت دار فيكتوريا بيكهام على تقديم مزيج من التصاميم العصرية في مجموعتها الجديدة. فأتت هذه المجموعة موسومة بروح الانوثة الناعمة والمحتشمة، وركّزت على أن توفر الراحة والتميّز في الأزياء ذات الطابع الأكثر عملية.

فنسّقت القطع بطريقة متميزة من خلال الكشاكش والقصات المريحة والطبقات المختلفة، ومالت الى اختيار الالوان الاكثر انتعاشاً وزهواً لتوفر للمرأة اطلالة حيوية في المناسبات المتنوعة. شاهدي في هذه الصور اليوم أجمل أزياء فيكتوريا بيكهام ربيع وصيف 2020.

اطلالة حيوية مع الفستان الطويل الواسع المميز بثياته الصغيرة الناعمة والكشاكش المتراصة عند الخصر والأكمام.

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اطلالة عملية انيقة مع السروال الكلاسيكي البيج ذات الخصر العالي المنسق مع القميص البيج والجاكيت الطويلة من اللون نفسه لكن بدرجة داكنة اكثر.

انوثة لافتة حيث نسّقت التنورة الميدي البيج مع البلوزة البيضاء المزينة عند الياقة بشكل وردة سوداء ومعها الجاكيت بنقشة الكارو البيضاء والرمادية.

بدلة نسائية مميزة بنقشة الكارو الصغيرة بالابيض والاسود منسقة مع القميص البني واسفلها البلوزة ذات الياقة العالية ومعها المعطف الابيض الطويل.

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تنسيق رائع للتنورة الميدي بقصتها المستقيمة ذات الشق الجانبيّ باللون الاخضر مع البلايزر من اللون عينه والقميص الابيض الملفت بنقشاته الخضراء الناعمة.

ستايل كلاسيكي انيق مع التنورة الميدي بقصتها المستقيمة ونقشة الكارو البيضاء والسوداء نسقت بطريقة ناعمة مع البلوزة البيضاء ذات الياقة العالية وشكل وردة سوداء.

فستان طويل ناعم بقصته المنسدلة بسلاسة مع الجسم تجمّله الفتحة الواسعة عند الصدر مع الكشاكش عند الاكتاف والصدر والخصر.

فستان واسع يعطي الاطلالة راحة أكبر بفضل قصته المنسدلة بهدوء مع الجسم تميزه الفتحة الواسعة عند الصدر مع الكشاكش عند الصدر والاسفل.

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