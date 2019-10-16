ملابس كاجوال على غرار المطربة المغربية رجاء بلمير بتصميمات لافتة

قدمت المطربة المغربية رجاء بلمير مجموعة من الأغاني بمشاركة شقيقها الأصغر عمر، وحققت شهرة عربية وخليجية واسعة، كما طرحت عدة أعمال منفردة حصدت نجاحًا كبيرًا، وتميزت بلمير بأناقتها الواضحة حيث نسقت عدة إطلالات مميزة تلائم المظهر اليومي للعديد من النساء في مختلف الأعمار، يمكنك أن تُقيّمِي الأفضل منها حسب ذوقك.

نسقت رجاء بلمير بنطالاً من الجينز الأزرق مع بلوزة حمراء شتوية، وظهرت بفستان شبابي برتقالي مزين بأزرار وحزام خصر عريض، وآخر أبيض مزين بالزهري، وأطلت ببنطال جينز وتيشيرت زهري، وبنطال جينز داكن مع بلوزة رمادية مزينة باللؤلؤ في إطلالة أخرى، وتميزت ببنطال أبيض رياضي وبلوزة بيضاء مع جاكيت أسود شفاف، واختارت بنطالاً أسود مع بلوزة بيضاء مزينة باللون الأحمر والأصفر والبرتقالي والأزرق.

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وارتدت بلوزة زهرية مع بنطال جينز، وقميص جينز مع بنطال أسود وحذاء رياضي أسود، وتزينت ببنطال جينز وبلوزة رمادية مزينة بزهور حمراء مع حذاء أحمر، وتجملت في إطلالة رياضية ببنطال زهري بخطوط بيضاء على الجانبين مع بلوزة بيضاء برسوم وكتابة ملونة، ولإطلالة تناسب أجواء السفر والمطار نسقت بنطالاً رماديًا مع بلوزة بيضاء برسمة ملونة، وفي إطلالة أخيرة تألقت بجمبسوت أحمر أكملته بحذاء أبيض رياضي.

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