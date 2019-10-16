ما المشروبات المناسبة للأطفال؟.. تعرفي على الممنوع والمسموح

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تجد كثير من الأمهات الجدد مع مولودها الأول صعوبة في التعامل معه، وطريقة تغذيته.. ولا تعرف أغلبهن ما هي المشروبات التي يفضل أن تعطيها له وما لا يجب ان تسقيه.

وللإجابة على هذا السؤال قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين: إن الطفل حتى عمر 6 أشهر لا يحتاج سوى لبن الأم والأغذية المخصصة للرضع لإمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف، وبعدها يمكن أن يشرب الطفل الماء.

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وأضافت الرابطة، أنه بدءا من عمر عامين يمكن أن يشرب الطفل الحليب قليل الدسم.

وإذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاه الحليب البقري أو يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فإنه يمكن اللجوء إلى بدائل الحليب النباتية، وذلك تحت إشراف الطبيب من أجل اختيار البديل، الذي يحتوي على البروتين والكالسيوم وفيتامين D.

وعند الرغبة في تقديم العصير للطفل، ينبغي أن يتألف العصير من الفواكه بنسبة 100% وبدون إضافة السكر، مع مراعاة تخفيفه بالماء بشدة.