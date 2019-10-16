كيت ميدلتون تخطف الأنظار بالزي التقليدي في باكستان

نجحت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون منذ نزولها من الطائرة، بأن تخطف أنظار الباكستانيين والعالم، هذه المرة ليس بأحد معاطفها الأنيقة أو فساتينها الميدي الراقية، بل باللباس الباكستاني التقليدي باللون الأزرق التوركواز.

كيت التي وصلت برفقة الأمير وليام الى باكستان، في إطار جولة ملكية تستمرّ لخمسة أيام، أطلت بالزي الباكستاني المكوّن اساساً من قميص طويل وسروال تحته وقد حملت إطلالاتها توقيع المصممة كاثرين والكرCatherine Walker.

ميدلتون التي تشتهر بأناقتها ولا تخذلنا أبداً بإختيارتها تألقت بالزي التقليدي، الذي تميّز بتدرجات اللون الأزرق من الفاتح الى الداكن، وكذلك قصة الياقة مع الكسرات التي أضافت حركة مميّزة للفستان، كما الأزرار على طرف الأكمام. وقد أكملت دوقة كمبريدج اللوك بحذاء ستيليتو باللون النيود من ماركة Rupert Sanderson، مع كلاتش وأقراط.

ومن الناحية الجمالية، أبقت كيت على شعرها منسدلاً على كتفيها، وإعتمدت ماكياجاً ناعماً مؤلفاً من ظلال عيون سموكي مع الأيلاينر الرفيع وشفاه باللون الزهري.

هذه الإطلالة التي إعتمدتها كيت ذكّرتنا بالأميرة ديانا خلال زيارتها باكستان في العام 1996 التي إختارت أيضاً لوك الزي التقليدي المؤلف من فستان مع سروال تحته باللون الأزرق ايضاً.

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وفي أول محطة من الجولة، زارت كيت والأمير وليام مدرسة في اسلام اباد، وقد أطلت كيت باللباس التقليدي أيضاً مع الشال الذي وضعته على كتفها، لكن هذه المرة من توقيع المصمم الباكستاني ماهين خان Maheen Khan، وقد تميّز بالتطريز الأبيض الذي زيّن الياقة.

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