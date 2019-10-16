صور.. فول وكشري وملوخية.. "دينا" تؤسس مطعم للأكل المصري في أمريكا

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"فول، فلافل، كشري، سمان، كفتة وملوخية"، أكلات مصرية اشتهرت في الكثير من الدول العربية، ولكن النجاح تقديمها للدول الأجنبية، وهو ما فعلته دينا دانيال، بعد افتتاحها مطعم أكلات مصرية في مدينتها بأمريكا والتي لم يكن بها أي مطاعم للأكل المصري.
بعد تخرجها من جامعة القاهرة، في أوائل التسعينات، افتتحت مطعم لبناني في مصر الجديدة، حتى استطاعت أن تدخر ما يكفي من المال للانتقال إلى أمريكا عام 2004، "أدهشني أن منطقة واشنطن العاصمة لا يوجد بها مطعم للأكل المصري كله مكسيكي، إيطالي، لكن مفيش مصري".
لم تتمكن من العمل في مجال الطبخ الذي تحبه منذ طفولتها لتقرر العمل في منظمة غير حكومية، لتترك عملها عام 2012 لتفتح مطعم مصري في مدينتها، كانت بدايتها بعربة طعام عام 2013، ولمدة ثلاثة أشهر كانت تعمل من الخامسة صباحا وحتى التاسعة مساء، قبل أن تتمكن من توظيف من يساعدها.
"مفيش نجاح بييجي سهل"، بهذه الجملة وصفت "دينا"، لـ "هُن"، مشوارها الذي مر بالعديد من المراحل الصعبة بعد سفرها وتأسيس مطعمها " Fava Pot"، "الأمريكان مكنوش عارفين أي حاجة عن الأكل المصري، سنين لحد ما قدرت أخليهم ياكلوا الأكل المصري أول ما بدأت كنت بقدم الأكل مجانا في الأول علشان الناس تجرب أكلي".
لم يقتصر مطعمها على الأكل المصري: "كل ركن في المكان فيه صور مجدي يعقوب، عمر الشريف، فاتن حمامة، طه حسين، وأحمد زويل"، غيرهم من الشخصيات المؤثرة في المجتمع المصري.
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